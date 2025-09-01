Polak wysłał "wiadomość" Urbanowi. I to dzień przed startem zgrupowania

Miniony weekend był ostatnim przed kolejnym zgrupowaniem reprezentacji Polski. Jednocześnie będzie to debiut Jana Urbana na fotelu selekcjonera reprezentacji Polski. Następca Michała Probierza w piątek ogłosił kadrę na wrześniowe spotkania eliminacji mistrzostw świata.

Najważniejszą wiadomością dla kibiców na pewno jest powrót do reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Napastnik FC Barcelony decyzją Urbana odzyskał również opaskę kapitana, którą w czerwcu odebrał mu Probierz. Głośno było również o powołaniu Kamila Grosickiego, który w czerwcu zakończył przygodę z reprezentacją.

Na powołanie do reprezentacji Polski zdaniem Urbana zasłużyło trzech polskich piłkarzy grających w niemieckiej Bundeslidze. Mamy tutaj wracającego po długiej przerwie golkipera Wolfsburga Kamila Grabarę. Mamy reprezentacyjnego nowicjusza Arkadiusza Pyrkę, który stawia pierwsze kroki w barwach FC Sankt Pauli. Mamy wreszcie Jakuba Kamińskiego, jedynego z tego grona, na którego Probierz chętnie stawiał.

Kamiński z przełomową decyzją. Wypożyczenie jak na razie strzałem w dziesiątkę

Jakub Kamiński przez ostatnie trzy sezony był piłkarzem VfL Wolfsburg. Początki w drużynie "Wilków" były dla Polaka naprawdę pozytywne, lecz z czasem coś zaczęło zgrzytać. Coraz głośniej mówiło się o zmianie klubu, która miałaby odmienić jego karierę. Polak nie przekonywał również liczbami - ostatniego gola na boiskach Bundesligi strzelił 27 maja 2023 roku.

Wybór padł na Kolonię, w której reprezentant Polski z miejsca otrzymał miejsce w wyjściowym składzie. W Niemczech nie mogą nachwalić się Kamińskiego. Jeszcze podczas okresu przygotowawczego polskiego skrzydłowego określano mianem "największego wygranego" ostatniego lata.

Dobre słowa o Polaku szybko znalazły pokrycie w sytuacji boiskowej. W niedzielnym spotkaniu 2. kolejki z SC Freiburg Jakub Kamiński po ponad dwóch latach ponownie pokonał bramkarza w meczu Bundesligi. W 35. minucie bardzo precyzyjnym dośrodkowaniem z prawego skrzydła popisał się Marius Bulter. Futbolówka trafiła do ustawionego po przeciwnej stronie Kamińskiego. Polak mocnym strzałem z powietrza nie dał bramkarzowi najmniejszych szans na obronę.

Trafienie Kamińskiego było kolejnym golem strzelonym przez Polaka w 2. kolejce niemieckiej Bundesligi. W piątkowych derbach Hamburga swoje pierwsze trafienie w najwyższej niemieckiej klasie rozgrywkowej zanotował Adam Dźwigała.

Kolonia w niedzielę rozbiła na swoim boisku SC Freiburg aż 4:1. Drużyna Kamińskiego notuje świetny start sezonu i jest jedną z trzech drużyn mogących pochwalić się kompletem punktów.

Polak za ostatnie spotkanie został wyróżniony przez redakcję Kickera. Niemiecki magazyn ocenił jego postawę w meczu z Freiburgiem na "2" (w skali "Kickera" 1 to "klasa światowa", natomiast 6 oznacza występ "poniżej krytyki"). Mało tego, reprezentant Polski znalazł się w najlepszej jedenastce drugiej serii spotkań Bundesligi.

Są to znakomite wieści przed nadchodzącymi spotkania kadry narodowej. Polacy już w czwartek 4 września zmierzą się z Holandią. Start meczu o godz. 20:45 w Rotterdamie. Trzy dni później o tej samej porze w Chorzowie odbędzie się rewanż za czerwcową wpadkę z Finlandią w Helsinkach. Relacje z obu spotkań będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

