Polak wysłał sygnał do Urbana, przed powołaniami taki występ. Zrobił to w 6. minut

Paweł Nowak

Dokładnie 20 marca poznamy listę powołanych na marcowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. To będzie bardzo ważne ze względu na wagę zaplanowanych spotkań, bowiem będą to baraże o awans na zbliżające się mistrzostwa świata. Tydzień przed przedstawieniem nominowanych przypomniał o sobie Kacper Kozłowski. Ten w piątek w barwach Gaziantep zaliczył bardzo dobry występ zdobywając bramkę i notując asystę w zaledwie 6. minut.

Piłka nożna: Kacper Kozłowski zanotował dobry występ w Turcji
Jan Urban podczas meczu reprezentacji PolskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Po długim oczekiwaniu wielkimi krokami marcowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. To będzie jednym z najważniejszych w ostatnim czasie, bowiem dojdzie na nim do starcia w półfinale baraży z Albanią o kwalifikacje na mistrzostwa świata. Z każdym dniem w mediach coraz głośniej jest o potencjalnych powołaniach.

Głośno jest o Michale Karbowniku, Mateuszu Lisie czy Łukaszu Bejgerze. Cała trójka miała znaleźć się w szerokiej kadrze. W przedostatnim starciu przed ogłoszeniem kadry znać o sobie dał Kacper Kozłowski. 22-latek wrócił do gry po zawieszeniu w poprzedniej kolejce tureckiej Super Lig i w barwach Gaziantepu dostał szansę od pierwszej minuty w meczu z Antalyasporem.

    Ten w 34. minucie został ukarany żółtą kartką, jednakże później zanotował już znakomity czas. Do przerwy tablica wyników wskazywała 0:0. Po przerwie ekipa Polaka wzięła się do roboty.

    W 59. minucie gola zdobył Mohamed Bayo. Napastnik wykorzystał zamieszanie w polu karnym i umieścił piłkę w siatce z bliskiej odległości. Swój udział w tym trafieniu miał właśnie nasz reprezentant. Ten był w odpowiednim miejscu i spektakularnym zagraniem trafił w słupek. Szybko dobił jednak jego kolega, dzięki czemu było 1:0.

    Kozłowski zachwycił, kapitalne wykończenie akcji

    Zaledwie sześć minut później było już 2:0. Tym razem za sprawą samego Kozłowskiego. Po zgraniu Myenty Abeny ten stanął z bliskiej odległości oko w oko z golkiperem rywali i pewnym strzałem podwyższył prowadzenie swojego zespołu.

      Finalnie Gazientep wygrał mecz aż 4:1, dzięki czemu zajmuje na tę chwilę 8. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 33 punktów. Następny mecz zespół 22-latka rozegra we wtorek 17 marca z Fenerbahce.

      Piłkarz reprezentacji Polski w czerwonym stroju prowadzi piłkę na boisku podczas meczu, w tle widoczny jest zawodnik drużyny przeciwnej oraz kibice na trybunach.
      Kacper KozłowskiIgor Jakubowski/REPORTEREast News
      Kacper KozłowskiJANEK SKARZYNSKI / AFPAFP
      Kacper Kozłowski (w środku)Grzegorz Wajda/REPORTER East News
