Polak wysłał sygnał do Urbana, przed powołaniami taki występ. Zrobił to w 6. minut

Po długim oczekiwaniu wielkimi krokami marcowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. To będzie jednym z najważniejszych w ostatnim czasie, bowiem dojdzie na nim do starcia w półfinale baraży z Albanią o kwalifikacje na mistrzostwa świata. Z każdym dniem w mediach coraz głośniej jest o potencjalnych powołaniach.

Głośno jest o Michale Karbowniku, Mateuszu Lisie czy Łukaszu Bejgerze. Cała trójka miała znaleźć się w szerokiej kadrze. W przedostatnim starciu przed ogłoszeniem kadry znać o sobie dał Kacper Kozłowski. 22-latek wrócił do gry po zawieszeniu w poprzedniej kolejce tureckiej Super Lig i w barwach Gaziantepu dostał szansę od pierwszej minuty w meczu z Antalyasporem.

Ten w 34. minucie został ukarany żółtą kartką, jednakże później zanotował już znakomity czas. Do przerwy tablica wyników wskazywała 0:0. Po przerwie ekipa Polaka wzięła się do roboty.

W 59. minucie gola zdobył Mohamed Bayo. Napastnik wykorzystał zamieszanie w polu karnym i umieścił piłkę w siatce z bliskiej odległości. Swój udział w tym trafieniu miał właśnie nasz reprezentant. Ten był w odpowiednim miejscu i spektakularnym zagraniem trafił w słupek. Szybko dobił jednak jego kolega, dzięki czemu było 1:0.

Kozłowski zachwycił, kapitalne wykończenie akcji

Zaledwie sześć minut później było już 2:0. Tym razem za sprawą samego Kozłowskiego. Po zgraniu Myenty Abeny ten stanął z bliskiej odległości oko w oko z golkiperem rywali i pewnym strzałem podwyższył prowadzenie swojego zespołu.

Finalnie Gazientep wygrał mecz aż 4:1, dzięki czemu zajmuje na tę chwilę 8. miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 33 punktów. Następny mecz zespół 22-latka rozegra we wtorek 17 marca z Fenerbahce.

Kacper Kozłowski

Kacper Kozłowski

Kacper Kozłowski (w środku)

