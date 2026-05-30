Polak wyjechał do Niemiec, teraz ma problem. Sam wszystko ujawnił

Nazwisko Kacpra Potulskiego już wcześniej wzbudzało spore zainteresowanie. W styczniu 2026 roku 18-letni defensor opuścił rezerwy niemieckiego Mainz, zasilając szeregi seniorskiej drużyny. Na boiskach Bundesligi rozegrał dotychczas 15 spotkań, z czego aż 9 razy wybiegał na murawę jako zawodnik pierwszego składu.

Potulski stanowił bardzo ważny element składu "Die Nullfunfer". Doskonale świadczy o tym chociażby grudniowy mecz z Bayernem Monachium. Nastolatek z kraju nad Wisłą zdobył wówczas gola, który w ostatecznym rozrachunku przyniósł jego ekipie dość sensacyjny remis.

Nic dziwnego, że polscy kibice już od pewnego czasu domagali się powołania Potulskiego do seniorskiej reprezentacji Polski. Sternik naszej kadry narodowej - Jan Urban - zdecydował się na taki ruch przy okazji rozpoczętego niedawno majowo-czerwcowego zgrupowania.

Debiutant w kadrze Urbana. Wyjazd do Niemiec, a w Polsce... nietypowy problem

Debiut w kadrze naturalnie wzmaga zainteresowanie wokół młodego defensora. Sam zawodnik postanowił otworzyć się nieco przed kibicami, godząc się na rozmowę z dziennikarzami stacji "TVP Sport". Przyznał on, że powołanie do seniorskiej reprezentacji nie było zbyt dużym zaskoczeniem.

- To powołanie nie do końca było dla mnie niespodzianką. Wiedziałem, że jeżeli będę grał w Bundeslidze, to prędzej czy później przyjdzie. Ta liga jest na tyle silna, że gdy się w niej gra, to można również występować w reprezentacji Polski - mówił Potulski. Dodał jednocześnie, że jest bardzo wdzięczny za możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na szczeblu reprezentacyjnym.

Wyjazd do Niemiec pozwolił nastoletniemu defensorowi spełniać marzenia. Jednocześnie spowodował jednak dość niecodzienny problem natury administracyjnej. Okazuje się, że reprezentant Polski... wciąż nie miał okazji odebrać swojego dowodu osobistego.

- Niestety nie udało mi się odebrać dowodu. Nie było mnie w Gdańsku od czasu 18. urodzin. Przyjechałem tylko na święta, ale wtedy co jasne wszystkie urzędy były zamknięte. Po zgrupowaniu będę miał okazję pojechać do Gdańska i wtedy ten dowód odbiorę - wyznał 18-letni zawodnik.

Kacper Potulski opuścił Polskę w 2023 roku, mając 15 lat. Zamienił on wówczas młodzieżową drużynę Legii Warszawa na wspomniane Mainz. Od tego momentu polski defensor piął się w hierarchii niemieckiej drużyny, docierając wreszcie do seniorskiej kadry, w której póki co prezentuje się naprawdę dobrze.

