Polak straszy na niemieckiej ziemi. Kolejny błysk. Sygnał dla Jana Urbana już wysłany

Czasy, gdy w niemieckiej Bundeslidze roiło się od polskich piłkarzy jak na razie minęły. Tak naprawdę w tym momencie na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Niemczech mamy dwóch Polaków, którzy stanowią o sile swoich zespołów. Mowa o Kamilu Grabarze i Jakubie Kamiński.

Oprócz tego coraz ważniejszy staje się utalentowany Kacper Potulski. Pozostałych istotnych polskich akcentów na niemieckiej ziemi trzeba szukać na zapleczu Bundesligi. Tam od kilkunastu tygodni ze znakomitej strony prezentuje się 24-letni Mateusz Żukowski, który latem zamienił Śląsk Wrocław na Magdeburg.

Polak zachwyca w Niemczech. Sygnał dla Urbana

Niemcy zapłacili za Polaka ledwie 250 tysięcy euro i ten biznes jak na razie zdecydowanie im się opłaca. Początek Żukowskiego w nowych barwach był trudny, bo musiał poradzić sobie z kontuzją stopy. Gdy jednak uporał się z problemami zdrowotnymi, zaczął zachwycać na niemieckich boiskach.

Luty rozpoczął się dla niego od strzelenia hat-tricka przeciwko Greuther Furth w meczu wygranym... 5:4. Już wtedy zrobiło się o Żukowskim głośno. Z pewnością dyskusja nie ustanie po spotkaniu 23. kolejki 2. Bundesligi przeciwko Schalke. Magdeburg przegrał 3:5, ale sam Żukowski spisał się znów bardzo dobrze.

Polak najpierw w asystował przy golu 1:1 w 17. minucie. Do przerwy było 2:1 dla Schalke, więc wszystko było otwarte. Druga połowa rozpoczęła się od gola z karnego dla Schalke, ale już w 53. minucie znów głównym aktorem widowiska stał się Żukowski. Napastnik zebrał odbitą piłkę przed polem karnym, podbił na woleja i huknął w okienko bramki.

Niestety z perspektywy Magdeburga Schalke odpowiedziało na tego gola dwoma trafieniami, wychodząc na prowadzenie 5:2. Żukowski miał jednak jeszcze swój moment, bo 84. minucie wykorzystał rzut karny na 5:3. Polak ma w tym momencie 11 goli i 2 asysty w 11 meczach 2. Bundesligi. To bez wątpienia jest sygnał dla Jana Urbana.

