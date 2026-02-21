Polak straszy na niemieckiej ziemi. Kolejny błysk. Sygnał dla Jana Urbana już wysłany

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Mateusz Żukowski bez wątpienia ma już dawno za sobą okres aklimatyzacji w niemieckiej piłce. Latem 24-latek zamienił Śląsk Wrocław na występujący na zapleczu Bundesligi Magdeburg i okazało się to strzałem w dziesiątkę. Kolejne potwierdzenie wysokiej formy Polak dał w meczu 23. kolejki 2. Bundesligi przeciwko Schalke.

Piłkarz w niebieskim stroju wykonuje dynamiczne kopnięcie piłki na trawiastym boisku podczas meczu.
Mateusz ŻukowskiSOPA ImagesGetty Images

Czasy, gdy w niemieckiej Bundeslidze roiło się od polskich piłkarzy jak na razie minęły. Tak naprawdę w tym momencie na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Niemczech mamy dwóch Polaków, którzy stanowią o sile swoich zespołów. Mowa o Kamilu Grabarze i Jakubie Kamiński.

"Nie potrafi". Hiszpanie od razu wytknęli to Pajor po tym, co zrobiła na boisku

Oprócz tego coraz ważniejszy staje się utalentowany Kacper Potulski. Pozostałych istotnych polskich akcentów na niemieckiej ziemi trzeba szukać na zapleczu Bundesligi. Tam od kilkunastu tygodni ze znakomitej strony prezentuje się 24-letni Mateusz Żukowski, który latem zamienił Śląsk Wrocław na Magdeburg.

Polak zachwyca w Niemczech. Sygnał dla Urbana

Niemcy zapłacili za Polaka ledwie 250 tysięcy euro i ten biznes jak na razie zdecydowanie im się opłaca. Początek Żukowskiego w nowych barwach był trudny, bo musiał poradzić sobie z kontuzją stopy. Gdy jednak uporał się z problemami zdrowotnymi, zaczął zachwycać na niemieckich boiskach.

Luty rozpoczął się dla niego od strzelenia hat-tricka przeciwko Greuther Furth w meczu wygranym... 5:4. Już wtedy zrobiło się o Żukowskim głośno. Z pewnością dyskusja nie ustanie po spotkaniu 23. kolejki 2. Bundesligi przeciwko Schalke. Magdeburg przegrał 3:5, ale sam Żukowski spisał się znów bardzo dobrze.

Męczarnie Realu Madryt w Pampelunie. Na ten wynik czekali w Barcelonie. Lewandowski już wie

Polak najpierw w asystował przy golu 1:1 w 17. minucie. Do przerwy było 2:1 dla Schalke, więc wszystko było otwarte. Druga połowa rozpoczęła się od gola z karnego dla Schalke, ale już w 53. minucie znów głównym aktorem widowiska stał się Żukowski. Napastnik zebrał odbitą piłkę przed polem karnym, podbił na woleja i huknął w okienko bramki.

Niestety z perspektywy Magdeburga Schalke odpowiedziało na tego gola dwoma trafieniami, wychodząc na prowadzenie 5:2. Żukowski miał jednak jeszcze swój moment, bo 84. minucie wykorzystał rzut karny na 5:3. Polak ma w tym momencie 11 goli i 2 asysty w 11 meczach 2. Bundesligi. To bez wątpienia jest sygnał dla Jana Urbana.

Kamil Grabara w barwach Wolfsburga
Kamil Grabara w barwach WolfsburgaSebastian El-Saqqa / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP / ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Kamil Grabara w barwach VfL Wolfsburg
Kamil Grabara w barwach VfL WolfsburgRalf Ibing / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP, viaplaysportpl/x.comAFP
Piłkarz w stroju drużyny FC Köln z białymi i czerwonymi pasami stoi na boisku, wyrażając emocje, w tle widownia stadionu.
Jakub KamińskiAnke Waelischmiller/SVEN SIMONAFP
Carlos Alcaraz - Arthur Fils. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja