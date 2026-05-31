Polak rozkochał w sobie Niemców, teraz stanowczy komunikat. To tam chce grać

W 36 rozegranych w tym sezonie meczach w barwach 1. FC Koeln Jakub Kamiński zdobył siedem goli oraz dołożył pięć asyst. Wypożyczony z Wolfsburga gracz szybko swoimi występami rozkochał w sobie niemieckich kibiców ekipy, a także stał się jedną z najjaśniejszych gwiazd całego zespołu.

Przez dobre występy oraz spory wkład w utrzymanie (Koeln skończył na 14. lokacie w Bundeslidze) klub zdecydował się na wykup reprezentanta Polski z klubu macierzystego za 5,5 miliona euro. W mediach jednak szybko pojawił się informacje, jakoby niemiecki średniak miał zamiar "ubić" na nim niezły interes.

Poważnie zainteresowane pozyskaniem 23-latka mają być kluby z angielskiej Premier League, a kwota transakcji miałaby wynieść około 20 milionów euro, czyli blisko czterokrotność tego, co wyłożył Koeln. Głos w tej sprawie zabrał już sam zainteresowany. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zapytany o fakt, że niebawem może zmienić otoczenie odpowiada następująco.

- Co ja mogę na to powiedzieć... Chyba tylko tyle, że w piłce może się wszystko wydarzyć. Taka sytuacja też może mieć miejsce. Potrzeba czasu, żeby pojawiły się większe konkrety. Zobaczymy, co czas przyniesie - mówił.

Kamiński trafi do Premier League? "To moje marzenie"

Co więcej, Kamiński dodaje, że gra w lidze angielskiej to jego ciche marzenie. Jego zdaniem jest to najlepsza liga na świecie, a także wymaga sporej intensywności. To akurat mocna cecha naszego reprezentanta, co być może ułatwiłoby mu wejście do tych rozgrywek.

- To takie moje ciche marzenie, żeby trafić do Premier League i regularnie tam występować. To najlepsza liga na świecie, najwyższa jakość zawodników i największa intensywność. A ja właśnie na niej mocno bazuję, więc finalnie chciałbym tam kiedyś trafić - tłumaczy.

Teraz gracz przebywa na grupowaniu reprezentacji Polski, która w najbliższych dniach zagra spotkania towarzyskie z Ukrainą oraz Nigerią. Pierwsze z nich odbędzie się już w niedzielę 31 maja o godz. 17:30 we Wrocławiu. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

