Jakub Kamiński miał za sobą nieco burzliwy sezon 2024/2025 - bywały w jego trakcie bowiem momenty, kiedy był w głębokiej rezerwie VfL Wolfsburg, ale im było bliżej końca kampanii, tym jego rola wśród "Wilków" wzrastała.

Piłkarz ostatecznie jednak trafił na wypożyczenie do 1. FC Koln i... trzeba przyznać, że w nowym zespole wszedł on na naprawdę wysokie obroty, poczynając już od letnich sparingów, aż do właściwych spotkań w Bundeslidze.

Jakub Kamiński błyszczy formą w Niemczech. Klub przyznał mu wyjątkowe wyróżnienie

Uwydatniło się to zwłaszcza w ostatnich tygodniach - "Kamyk" w ostatnim dniu sierpnia zdobył bramkę przeciwko Freiburgowi, potem dorzucił do tego (już patrząc pozaklubowo) gola i asystę dla kadry w meczu z Finlandią, a następnie jeszcze dwukrotnie trafiał dla 1. FCK przeciwko Stuttgartowi i... Wolfsburgowi.

W Kolonii nie mogło to umknąć uwadze i skrzydłowy został nagrodzony mianem piłkarza miesiąca, otrzymując przy tym wyjątkowy podarunek - "Złotego Kozła", co naturalnie stanowi nawiązanie do zwierzęcia widocznego w herbie ekipy z Nadrenii Północnej-Westfalii.

Kamiński może szykować się na zgrupowanie kadry. Przed Polakami arcyważny mecz z Litwą

Wszystko to naturalnie jest bardzo budujące przed kolejnymi potyczkami "Biało-Czerwonych" - bo raczej nie ma wątpliwości, że Kamiński dostanie powołanie na październikowe zgrupowanie od Jana Urbana, co powinno zostać potwierdzone już w ten piątek.

"Orły" zagrają 9 października mecz towarzyski z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie - znacznie ważniejsza będzie jednak potyczka z 12 października, kiedy to w Kownie spróbują oni swoich sił przeciwko Litwie w el. MŚ 2026. "Kamyk" w topowej formie powinien być tu nieodzowny...

