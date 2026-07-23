Polak na ustach Portugalczyków po tym, co zrobił. Nie mieli litości po meczu

Kiedy Jakub Kamiński przychodził do Benfiki z FC Koeln, oczekiwania wobec Polaka były wysokie i nic dziwnego, biorąc pod uwagę kwotę odstępnego w okolicach 17 mln euro. Pierwszy poważny test dla nowego nabytku "Orłów" przyszedł już 23 lipca, kiedy porugalska ekipa mierzyła się w eliminacjach Ligi Europy z FC Sankt Gallen na wyjeździe (2:1 dla Szwajcarów).

Jakub Kamiński wyszedł na boisko w pierwszym składziem, jednak nie miał zbyt wiele do powiedzenia na boisku - a przynajmniej w pozytywnym aspekcie. Kiedy Polak był na boisku padły dwa gole. Benfika jako pierwsza straciła bramkę za sprawą Aliou Balde w 37. minucie.

Portugalczycy wyrównali już 7 minut później. Asystę zaliczył Vangelis Pavlidis, a bramkę strzelił Rafa Silva. Kamiński wyszedł jeszcze na boisko w drugiej połowie, ale ostecznie został zmieniony w 66. minucie. Po drodze miał kilka akcji, ale podejmował nietrafione decyzje. Za swój występ portal "FlashScore" ocenił go na notę 5.6 punktu - najgorzej z całej ekipy Benfiki. Zdanie to niestety podzielają również Portugalskie media.

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- Rafa zagrał piłkę na wolne pole do Kamińskiego, ale nowy nabytek - mimo szansy na wyjście na czystą pozycję - przegrał pojedynek z bezpośrednim rywalem - oceniali surowo jedną z akcji dziennikarze "A Bola".

- Drużynie "Orłów" udało się zagrozić bramce St. Gallen dzięki szybkim kontratakom, napędzanym przez grających na skrzydłach Pavlidisa i Rafę. Postawa Kaminskiego była nieco zachowawcza i brakowało jej konkretnego wykończenia - czytamy opis akcji z 13. minuty spotkania.

Na ostateczną ocenę przyszedł jednak czas już po zakończeniu spotkania, które niespodziewanie zakończyło się porażką "Orłów" 1:2. Trener Marco Silva nie krył rozczarowania tym, co na murawie pozakali jego podopieczni. - Nie chodziło tylko o samą porażkę, ale o jej styl. Nie zagraliśmy na miarę naszych możliwości, niezależnie od okoliczności czy etapu okresu przygotowawczego. Mówiłem już, że to nie może służyć za wymówkę - i dziś też nią nie będzie. Nie prezentowaliśmy poziomu wymaganego do dominowania w meczu - stwierdził na konfrerencji pomeczowej.

Rewanżowe spotkanie w Lizbonie odbędzie się dokładnie za tydzień, 30 lipca o godzinie 21:00 czasu polskiego. Jakub Kamiński będzie miał więc błyskawicznie okazję do tego, aby zatrzeć niekorzystne wrażenie z pierwszego meczu eliminacji Ligi Europy.

Jakub Kamiński Emilia Krawczyk/REPORTER Reporter

Jakub Kamiński Malte Ossowski/SVEN SIMON AFP

Jakub Kamiński w reprezentacji Polski Foto Olimpik AFP





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