Polak doceniony przez Niemców, właśnie to ogłosili. Wielkie wyróżnienie

Bardzo szybko w ostatnim czasie rozwinęła się kariera Kacpra Potulskiego. Latem 2023 roku zamienił on Legię Warszawa na młodzieżową ekipę niemieckiego 1. FSV Mainz 05, gdzie bacznie rozwijał się pod okiem tamtejszych trenerów. Na początku aktualnego sezonu stał się pełnoprawnym graczem drugiego zespołu, dzięki czemu był już tylko o krok od debiutu w pierwszej drużynie.

Mimo początku kampanii właśnie we wspomnianej drugiej drużynie defensor z Polski otrzymał swoją szansę na najwyższym poziomie. Dokładnie 2 października zadebiutował w starciu z Omonią Nikozja w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji. Kilka tygodni później doszło także do debiutu w Bundeslidze, czyli na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Niemczech.

Młodzieżowy reprezentant Polski niezwykle dobrze spisał się w starciu przeciwko Bayernowi Monachium. Wtedy Mainz z 18-latkiem w składzie zremisowało z aktualnym mistrzem Niemiec 2:2, co było nie lada sensacją. Co więcej, obrońca wpisał się na listę strzelców, dzięki czemu stał się drugim najmłodszym strzelcem gola w barwach klubu z Moguncji.

Potulski doceniony, "Kicker" ogłosił to oficjalnie

Co ciekawe, Potulski znalazł się w gronie niespodzianek sezonu. 26 grudnia "Kickcer" opublikował zestawienie, w którym wybiera po jednym zawodniku z każdego zespołu. W przypadku 1. FSV Mainz 05 padło właśnie na Polaka.

- Kilka dni przed swoimi 18. urodzinami Kacper Potulski zadebiutował w Lidze Konferencji, a w pierwszej połowie sezonu grał również w Bundeslidze. W zremisowanym 2:2 meczu w Monachium [przeciwko Bayernowi - przyp. red], polski środkowy obrońca, mając 18 lat i 56 dni, został drugim najmłodszym strzelcem gola dla FSV Mainz 05 w Bundeslidze, po Nelsonie Weiperze - napisano.

Na tę chwilę obrońca ma na swoim koncie osiem spotkań w pierwszej drużynie. Najbliższy mecz Mainz rozegra już w nowym roku. 10 stycznia w ramach 16. kolejki Bundesligi na wyjeździe zmierzy się z Unionem Berlin. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 15:30.

