Polak bohaterem. Piękna historia wciąż trwa, dublet na wagę awansu

Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie pewnie zmierza po pierwsze w swojej historii mistrzostwo kraju. Ekipa ze stolicy kraju pewnie prowadzi w ligowej tabeli i spora w tym zasługa Polaka, który świetnie wywiązuje się z defensywnych zadań. Do tego dokłada liczby w postaci asyst, o czym wspominaliśmy na wstępie. Obrońca wraz z kolegami nie chce jednak poprzestać na potencjalnym triumfie w lidze. Liderzy rozgrywek mają także chrapkę na Puchar Azerbejdżanu. Za nimi pełen dramaturgii dwumecz przeciwko Gabali.

O ile pierwsza potyczka zakończyła się bezbramkowym remisem, o tyle w rewanżu kibice obejrzeli aż sześć trafień i do tego konkurs rzutów karnych. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie błysk Tymoteusza Puchacza. Defensor właśnie dziś zanotował debiutanckie trafienie na azerbejdżańskich boiskach. Doświadczony zawodnik przełamał się w spektakularnym stylu, bo zainkasował dublet. Każde trafienie doprowadzało komentatora spotkania do euforii. Nagraniami w mediach społecznościowych dzielił się Adam Zmudziński z redakcji "igol.pl".

Dublet Tymoteusza Puchacza. Jest awans do półfinału Pucharu Azerbejdżanu

"Polak przejął piłkę na połowie przeciwnika i mocnym strzałem zza pola karnego dał Sabahowi Baku prowadzenie w rewanżowym meczu ćwierćfinału krajowego pucharu przeciwko Qəbələ FK" - meldował przy pierwszym golu. Strzał był przedniej urody. Bramkarz nie miał absolutnie nic do powiedzenia. "Polak ponownie przejął piłkę na połowie rywala, ponownie poszedł sam i tym razem z trochę bliższej odległości, ale ponownie wpisał się na listę strzelców! Ależ mecz Puchacza!" - tak z kolei dziennikarz opisał drugi błysk wielokrotnego reprezentanta naszego kraju.

Długo wydawało się, że przyjezdni dzięki defensorowi wygrają 2:0 i pewnie zameldują się w półfinale. Ostatecznie osłabieni gospodarze (czerwoną kartkę otrzymał znany z występów Lecha Poznań Adriel Ba Loua - dop.red.) doprowadzili do dogrywki, a następnie do konkursu "jedenastek". W nim Tymoteusz Puchacz po raz kolejny pokonał bramkarza rywali, dzięki czemu zaliczył mecz idealny. Co najważniejsze, jego drużyna awansowała, więc wciąż ma szansę na podwójną koronę.

