Polak bohaterem hitu. Media: zagra w portugalskim gigancie, postanowione
Kibice reprezentacji Polski doskonale wiedzą, że zainteresowanie dużych klubów Jakubem Kamińskim nie jest przypadkowe. Zawodnik FC Koeln od dłuższego czasu jest bohaterem plotek transferowych i wydaje się właśnie, że sprawa znajduje swój koniec. Portugalskie media donoszą, że odrzucił wielkie europejskie firmy i zagra w Benfice, którą jeszcze do niedawna prowadził Jose Mourinho.
- Kaminski preferuje Benfikę; oczekuje się szybkiego sfinalizowania transakcji - informuje już w tytule swojego artykułu "A Bola".
Co więcej, porugalscy dziennikarze informują, że Jakub Kamiński mógł nie tylko zostać w Niemczech, ale także przenieść się do Anglii - i to nie tylko do Brighton, z którym był najmocniej łączony w ostatnim czasie. Polakiem interesować miało się również Newcastle, które ma do wydania niemałe pieniądze po sprzedaży Anthony'ego Gordona.
- Otrzymał oferty z Brighton i Lipska, a także zapytania ze strony Newcastle - które sprzedało Anthony'ego Gordona do Barcelony - jednak przekonały go warunki oraz projekt przedstawiony przez władze klubu kierowanego przez Ruiego Costę.
Według informacji zebranych przez „A Bola” negocjacje w sprawie pozyskania polskiego reprezentanta są już mocno zaawansowane
Tym samym reprezentant Polski, który w ostatnim czasie jest jedną z najważniejszych postaci w kadrze Jana Urbana, stałby się kolejnym Polakiem w lidze portugalskiej - po Janie Bednarku, Jakubie Kiwiorze oraz Oskarze Pietuszewskim, którzy reprezentują FC Porto.
Jakub Kamiński przeniósł się do Kolonii z Wolfsburga na zasadzie rocznego wypożyczenia i sprawił, że kibice "Koziołków" zakochali się w jego grze. Po spadku "Wilków" do 2. Bundesligi, FC Koeln wykorzystało okazję i wykupiło go za 5,5 mln euro. Jego obecna wartość - według portalu Transfermarkt.de - wynosi aż 17 mln euro.
Taka kwota sprawia, że obecnie jest on 5. najwyższej wycenianym zawodnikiem w kadrze reprezentacji Polski - za Kiwiorem (35 mln euro), Pietuszewskim (25), Nicolą Zalewskim (20) oraz Kacprem Potulskim (18).