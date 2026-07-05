Polak bohaterem hitu. Media: zagra w portugalskim gigancie, postanowione

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Kibice reprezentacji Polski doskonale wiedzą, że zainteresowanie dużych klubów Jakubem Kamińskim nie jest przypadkowe. Zawodnik FC Koeln od dłuższego czasu jest bohaterem plotek transferowych i wydaje się właśnie, że sprawa znajduje swój koniec. Portugalskie media donoszą, że odrzucił wielkie europejskie firmy i zagra w Benfice, którą jeszcze do niedawna prowadził Jose Mourinho.

Jakub Kamiński i Piotr Zieliński w reprezentacji Polski
Jakub Kamiński i Piotr Zieliński w reprezentacji PolskiPIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

- Kaminski preferuje Benfikę; oczekuje się szybkiego sfinalizowania transakcji - informuje już w tytule swojego artykułu "A Bola".

Co więcej, porugalscy dziennikarze informują, że Jakub Kamiński mógł nie tylko zostać w Niemczech, ale także przenieść się do Anglii - i to nie tylko do Brighton, z którym był najmocniej łączony w ostatnim czasie. Polakiem interesować miało się również Newcastle, które ma do wydania niemałe pieniądze po sprzedaży Anthony'ego Gordona.

- Otrzymał oferty z Brighton i Lipska, a także zapytania ze strony Newcastle - które sprzedało Anthony'ego Gordona do Barcelony - jednak przekonały go warunki oraz projekt przedstawiony przez władze klubu kierowanego przez Ruiego Costę.

Według informacji zebranych przez „A Bola” negocjacje w sprawie pozyskania polskiego reprezentanta są już mocno zaawansowane
"A Bola" w sprawie transferu Jakuba Kamińskiego do Benfiki.

Tym samym reprezentant Polski, który w ostatnim czasie jest jedną z najważniejszych postaci w kadrze Jana Urbana, stałby się kolejnym Polakiem w lidze portugalskiej - po Janie Bednarku, Jakubie Kiwiorze oraz Oskarze Pietuszewskim, którzy reprezentują FC Porto.

Jakub Kamiński przeniósł się do Kolonii z Wolfsburga na zasadzie rocznego wypożyczenia i sprawił, że kibice "Koziołków" zakochali się w jego grze. Po spadku "Wilków" do 2. Bundesligi, FC Koeln wykorzystało okazję i wykupiło go za 5,5 mln euro. Jego obecna wartość - według portalu Transfermarkt.de - wynosi aż 17 mln euro.

Taka kwota sprawia, że obecnie jest on 5. najwyższej wycenianym zawodnikiem w kadrze reprezentacji Polski - za Kiwiorem (35 mln euro), Pietuszewskim (25), Nicolą Zalewskim (20) oraz Kacprem Potulskim (18).

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