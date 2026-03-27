Oczy większości polskich kibiców przed meczem z Albanią zwrócone były na Oskara Pietuszewskiego. Żaden z naszych zawodników nie wzbudzał w ostatnim czasie takiej euforii i zainteresowania, co utalentowany 17-latek zachwycający w FC Porto. Z tego względu wielu kibiców, a nawet ekspertów optowało za wystawieniem go w wyjściowym składzie.

Udany debiut Pietuszewskiego. Polacy górą nad Albanią

Jan Urban plan na Pietuszewskiego miał inny. Postanowił wpuścić go na murawę już w przerwie, gdy przegrywaliśmy 0:1. I bardzo szybko 17-latek odpłacił trenerowi za zaufanie kilkoma zrywami i dynamicznymi akcjami na skrzydle.

Na szczęście Biało-Czerwoni odrobili straty i po bramkach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego wygrali 2:1. Sporą cegiełkę do sukcesu dołożył bardzo aktywny tego dnia Pietuszewski. Debiut w kadrze z pewnością może zaliczyć do udanych.

Kłótnia o Pietuszewskiego. Hajto w końcu nie wytrzymał

To właśnie osoba 17-latka doprowadziła do kłótni w programie "Futbol Cast" na antenie Polsatu. Tomasz Hajto w pewnym momencie nie wytrzymał i zaczął punktować swoich rozmowców.

Ty mówisz tak jak oni. Umniejszasz mu. Nikt mu nie stawia pomnika. Nikt nie mówi, że Pietuszewski pozwolił wygrać mecz. Powiem ci, co on zrobił. Wszedł na murawę i ruszył trybuny po fatalnej pierwszej połowie

- Całe trybuny poszły za Pietuszewskim, bo w końcu będziemy mieli nowego Włodka Lubańskiego. Ludzie, nakręćmy się pozytywnie. To jest takie typowo polskie... Ja nie stawiam mu żadnego pomnika. Chcę, żeby on strzelał bramki, bo zaraz nie będzie Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego - dodał rozeźlony ekspert.

Wcześniej w trakcie programu również mocno chwalił Oskara Pietuszewskiego, podczas wystawiania not poszczególnym piłkarzom. Niewykluczone, że 17-latek dostanie szansę w wyjściowym składzie na finałowy mecz barażowy ze Szwecją.

Oskar Pietuszewski w meczu z Albanią

Tomasz Hajto

