Reprezentacja Polski podejmie na Stadionie Śląskim Finlandię. Będzie to rewanż za czerwcową porażkę na wyjeździe 1:2. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o 20:45. Transmisja w TVP 1 oraz TVP Sport. Relację tekstową z tego pojedynku będzie można śledzić na stronie Interii Sport.

W całej historii z Finami mierzyliśmy się 34 razy. 22 razy wygrywała Polska, osiem razy był remis, a czterokrotnie to zawodnicy ze Skandynawii okazali się silniejsi. W tym ostatni raz w czerwcu w Helsinkach. W obliczu napięć wewnątrz reprezentacji Polski Finowie zdołali wygrać 2:1, mocno wówczas komplikując naszą sytuację w walce o awans na mundial.

Tuż przed meczem Litwy z Holandią oraz Polski z Finlandią, sytuacja w grupie jest bardzo wyrównana. Pierwsze trzy zespoły mają na koncie po siedem punktów, zatem każde najmniejsze potknięcie będzie brzemienne w skutkach. Dlatego tak ważne jest, by dziś podopieczni Jana Urbana wygrali z Finami, by później mieć los w swoich rękach, a nie oglądać się za siebie.

Jan Urban wybrał skład. Czy Kamil Grosicki znów będzie bohaterem?

Selekcjoner Jan Urban wybrał zawodników do kadry, która dziś na Stadionie Śląskim stawi czoła Finlandii. W przeciwieństwie do poprzedniego starcia z Holandią, tym razem w składzie znalazł się Krzysztof Piątek. Szkoleniowiec ponownie odrzucił Bartosza Mrozka, który jest obecnie czwartym bramkarzem w kadrze. Do tego, Urban postanowił odesłać na trybuny Arkadiusza Pyrkę, który wciąż musi czekać na swój debiut.

Pozostaje więc czekać na podanie wyjściowej jedenastki. Jan Urban odkryje karty zapewne standardowo po godz. 19:00. Polskich kibiców szczególnie interesować powinno, czy od pierwszych minut wystąpi Kamil Grosicki. A dlaczego? Okazuje się, że zawodnik Pogoni Szczecin ma patent na Finów.

Trudno przewidywać, że Jan Urban będzie chciał eksperymentować ze składem. Można się spodziewać, że postawi na sprawdzonych piłkarzy, m.in. Piotra Zielińskiego, Łukasza Skorupskiego, Jana Bednarka czy Matty'ego Casha, który został bohaterem Polaków w meczu z Holandią. Kibice powinni się też spodziewać występu Roberta Lewandowskiego, mimo swojego ostatniego nie najlepszego występu.

Historia starć z Finami jasno daje do zrozumienia Janowi Urbanowi, że ten powinien też postawić na Kamila Grosickiego. Skrzydłowy wszedł w 71. minucie meczu z Holandią. Gracz Pogoni Szczecin ma jednak patent na strzelaniem przeciwko Finlandii, albowiem w dwóch dotychczasowych meczach aż pięć razy strzelił gola tym rywalom. Do tego dołożył też dwie asysty.

Najpierw, w meczu towarzyskim, który odbył się 26 marca 2016 roku na Tarczyński Arena we Wrocławiu Grosicki strzelił dwa gole i zaliczył dwa ostatnie podania. Wtedy to, przed EURO 2016 biało-czerwoni wygrali 5:0. Cztery lata później Grosicki ustrzelił hat-tricka w spotkaniu wygranym 5:1. W sumie "Grosik" miał udział przy siedmiu z dziesięciu bramek polskiej reprezentacji przeciwko Finlandii, jeśli chodzi o mecze z 2016 i 2020 roku. Miejmy nadzieję, że dziś również da "z wątroby" i przyczyni się do skutecznej walki o awans na mistrzostwa świata.

