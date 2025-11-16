Polacy wylądowali na Malcie, a tu takie doniesienia. Urban otrzyma nieoczekiwane wsparcie
Selekcjoner Jan Urban nie będzie samotny podczas kluczowego starcia z Maltą. Dla Polaków to ostatnie w tym roku zgrupowanie i akord walki o awans na mundial, a na trybunach pojawi się wyjątkowe wsparcie. Na Malcie zameldowała się bowiem małżonka selekcjonera, która na poniedziałkowy mecz nie przybyła sama.
To już ostatnie w tym roku zgrupowanie reprezentacji Polski, a jednocześnie ostatnie mecze eliminacji na przyszłoroczny mundial. Choć szanse na bezpośredni bilet do mistrzostw świata są jedynie matematyczne, "Biało-Czerwoni" wciąż mają o co grać. Poniedziałkowe starcie z Maltą może okazać się kluczowe dla ostatecznego układu tabeli i miejsca Polaków w rankingu przed barażami. W tak istotnym momencie selekcjoner Jan Urban będzie mógł liczyć na dodatkowe, nieco nieoczekiwane wsparcie.
Poleciały na Maltę, aby wspierać kadrę Urbana. Wyjątkowe wsparcie dla polskiego selekcjonera
Cztery zwycięstwa, dwa remisy i jedna porażka dały Polakom 14 punktów i pewność gry w barażach, choć nie wystarczyły, by wyprzedzić liderującą Holandię. Remis 1:1 z "Oranje" tylko potwierdził, jak wyrównana była to rywalizacja. Zespół Urbana zachował jednak cień nadziei na cud - wysokie zwycięstwo nad Maltą połączone z potknięciem Holendrów mogłoby jeszcze otworzyć drzwi do bezpośredniego awansu. Choć taki scenariusz wydaje się mało realny, Polacy podkreślają, że zamierzają zagrać o pełną pulę. A na Malcie liczyć będą mogli na wyjątkowe wsparcie z trybun.
Jak przekazał Robert Błoński z TVP Sport, na Malcie na selekcjonera czekały jego żona Zofia, synowa oraz… ukochana suczka Fibi. "To pupilka Janka. Nosi ją na rękach" - powiedziała z uśmiechem małżonka trenera dla TVP Sport, dodając, że obecność czworonoga zawsze poprawia mu nastrój w decydujących momentach. Panie na miejsce dotarły rejsowym samolotem z Warszawy dwie godziny przed reprezentacją Polski.
Drużyna zameldowała się w hotelu Marriott po godzinie 20:00 w sobotni wieczór, gdzie spędzi ostatnie dni przed poniedziałkowym spotkaniem. Pierwszy gwizdek na National Stadium usłyszymy o godzinie 20.45. Relację "na żywo" z meczu Malta - Polska w ostatniej kolejce eliminacji mistrzostw świata śledzić będzie można na stronie Interii Sport. Serdecznie zapraszamy.