To już ostatnie w tym roku zgrupowanie reprezentacji Polski, a jednocześnie ostatnie mecze eliminacji na przyszłoroczny mundial. Choć szanse na bezpośredni bilet do mistrzostw świata są jedynie matematyczne, "Biało-Czerwoni" wciąż mają o co grać. Poniedziałkowe starcie z Maltą może okazać się kluczowe dla ostatecznego układu tabeli i miejsca Polaków w rankingu przed barażami. W tak istotnym momencie selekcjoner Jan Urban będzie mógł liczyć na dodatkowe, nieco nieoczekiwane wsparcie.

Finlandia - Malta. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Poleciały na Maltę, aby wspierać kadrę Urbana. Wyjątkowe wsparcie dla polskiego selekcjonera

Cztery zwycięstwa, dwa remisy i jedna porażka dały Polakom 14 punktów i pewność gry w barażach, choć nie wystarczyły, by wyprzedzić liderującą Holandię. Remis 1:1 z "Oranje" tylko potwierdził, jak wyrównana była to rywalizacja. Zespół Urbana zachował jednak cień nadziei na cud - wysokie zwycięstwo nad Maltą połączone z potknięciem Holendrów mogłoby jeszcze otworzyć drzwi do bezpośredniego awansu. Choć taki scenariusz wydaje się mało realny, Polacy podkreślają, że zamierzają zagrać o pełną pulę. A na Malcie liczyć będą mogli na wyjątkowe wsparcie z trybun.

Jak przekazał Robert Błoński z TVP Sport, na Malcie na selekcjonera czekały jego żona Zofia, synowa oraz… ukochana suczka Fibi. "To pupilka Janka. Nosi ją na rękach" - powiedziała z uśmiechem małżonka trenera dla TVP Sport, dodając, że obecność czworonoga zawsze poprawia mu nastrój w decydujących momentach. Panie na miejsce dotarły rejsowym samolotem z Warszawy dwie godziny przed reprezentacją Polski.

Drużyna zameldowała się w hotelu Marriott po godzinie 20:00 w sobotni wieczór, gdzie spędzi ostatnie dni przed poniedziałkowym spotkaniem. Pierwszy gwizdek na National Stadium usłyszymy o godzinie 20.45. Relację "na żywo" z meczu Malta - Polska w ostatniej kolejce eliminacji mistrzostw świata śledzić będzie można na stronie Interii Sport. Serdecznie zapraszamy.

Jan Urban Michal Dubiel/REPORTER East News

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban Photo by HANS VAN DER VALK / Orange Pictures / DPPI via AFP AFP

Reprezentacja Polski w meczu z Holandią Foto Olimpik AFP