Polacy wygrali z Nową Zelandią, potem takie doniesienia. Prosto z Antypodów

W poniedziałek oficjalnie rozpoczęło się październikowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Podopieczni Jana Urbana podczas mieli rozegrać dwa spotkania, towarzyskie z Nową Zelandią (9 października) oraz w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata z Litwą (12 października).

Pierwsze ze wspomnianych miało miejsce w czwartek na Stadionie Śląskim w Chorzowie. "Biało-Czerwoni" zdawali się kontrolować przebieg spotkania, lecz nie mogli znaleźć drogi do bramki rywali. Przełamanie nastąpiło w 49. minucie, gdy podanie Pawła Wszołka wykorzystał Piotr Zieliński. Pomocnik świetnie przyjął sobie futbolówkę i mocnym strzałem pokonał Alexa Paulsena, golkipera Lechii Gdańsk.

Drużyna z Antypodów miała swoje szanse, jednakże przez cały mecz nie potrafiła strzelić gola. W ten sposób Jan Urban zanotował swoje drugie zwycięstwo na ławce drużyny narodowej. Niedługo po meczu w mediach zaczęły pojawiać się podsumowania spotkania. Mimo porażki Nowozelandzkie media chwalą swoją drużynę.

- Nowa Zelandia zaprezentowała dyscyplinę i waleczność w meczu z wysoko notowaną Polską, jednak przegrała z Piotrem Zielińskim, który pokazał klasę światową. W rezultacie "Biało-Czerwoni" odnieśli zwycięstwo 1:0 - napisał portal friendsoffootballnz.com.

W Nowej Zelandii piszą o meczu z Polską. Mają powód do dumy

W podobny sposób grę swojej drużyny narodowej opisuję serwis nzsportswire.com. Ich zdaniem "All Whites" byli konkurencyjni i mieli swoje szanse.

- Nowa Zelandia przegrała z reprezentacją Polski 1:0 w meczu towarzyskim w Chorzowie, ale przez większość meczu była konkurencyjna. Miała kilka szans w trakcie meczu, ale uległa drużynie, która była o 47 miejsc wyżej w rankingu - czytamy.

Kilka słów powiedział także selekcjoner kadry, który w rozmowie z friendsoffootballnz.com wskazał, że w grze jego zespołu jest sporo dobrego. Mimo to zdradził rzeczy, które zdecydowanie są do poprawy.

Trudno jest się z tym pogodzić. Czuję, że ciągle to powtarzam, w szatni, zawodnikom, a potem mediom, że w tej grze jest wiele dobrych rzeczy. Robimy wiele dobrych rzeczy zarówno z piłką, jak i bez niej. Musimy mieć swoje momenty. Musimy być bardziej kliniczni i bezwzględni. Musimy zacząć nagradzać się za posiadanie piłki

Następny mecz Nowa Zelandia rozegra 14 października. Będzie to towarzyskie starcie z kadrą Norwegii. Polacy natomiast udadzą się do Kowna, gdzie 12 października (w niedzielę) zagrają w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata z Litwą.

