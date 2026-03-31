Doskonale w aktualnie trwających eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy radzi sobie piłkarska reprezentacja Polski do lat 21. Podopieczni Jerzego Brzęczka dążą od zwycięstwa do zwycięstwa i są liderami grupy E. Drudzy w tabeli, Włosi do "Biało-Czerwonych" mają trzy punkty straty, lecz przewaga mogła zostać zwiększona - przynajmniej na kilka godzin.

We wtorek o godz. 14:00 nasza drużyna przystąpiła do kolejnego meczu. Tym razem w Tuzi rywalem była Czarnogóra. Pierwszy mecz z tą ekipą zakończył się wynikiem 2:0, oczywiście dla Polaków. Należało oczekiwać powtórki również w rewanżu. Strzelanie mogło rozpocząć się bardzo szybko, bowiem już w 4. minucie.

Polacy ruszyli z szybkim atakiem, a piłkę prowadził Kacper Urbański. Zawodnik Legii Warszawa nie zdecydował się na żadne podanie i spróbował zaskoczyć golkipera Czarnogóry z okolic 25. metra. Piłka miała nieprzyjemny tor lotu i tuż przed interweniującym graczem zaliczyła kozioł. Mimo to poprawnie odbił piłkę do boku.

Ekipa Brzęczka kontrolowała przebieg meczu i szukała swoich okazji. Brakowało jednak dokładności oraz ostatniego podania. Sprawy nie ułatwiała murawa, gdyż nie była ona w zbyt dobrym stanie.

Nieco groźniej zrobiło się w 21. minucie. Wówczas na prawym skrzydle dobrze odnalazł się Marcel Reguła. Wydawało się, że z ostrego kąta lepszym wyborem będzie szukanie lepiej ustawionego kolegi, lecz spróbował strzału. Efekt? Rzut rożny i piłka dla Polaków. Ze stałego fragmentu gry nic specjalnego nie wynikło.

Gospodarze grali bardzo agresywnie, co zauważał Alexandros Tsakalidis. W samej pierwszej połowie zawodnikom z Czarnogóry pokazał aż trzy żółte kartki. W 37. minucie piłkę z autu otrzymał Reguła. Ten popisał się niezłym dryblingiem i wyłożył futbolówkę Drachalowi, który oddał strzał, który odbił Krijestarac. Po chwili na pustą bramkę dobił Marcel Krajewski. W ten sposób było 1:0.

Po 45. minutach tablica wyników wskazywała 1:0 dla Polski.

Po zmianie stron podopieczni trenera Brzęczka, zdając sobie sprawę z tego, jak kruche jest jednobramkowe prowadzenie, rzucili się do ataku, aby podwyższyć wynik.

Od 60. minuty Biało-czerwoni zaczęli grać w przewadze po tym, jak niebezpiecznym i głupim faulem "popisał się" napastnik Czarnogóry, Vladimir Perisic. 21-latek nakładką zaatakował kolano jednego z naszych piłkarzy w środku pola, czym zapracował na drugą żółtą kartkę w tym meczu.

Na 10 minut przed końcem spotkania, Maciej Kuziemka mógł trafić na 2:0 i niejako zamknąć wynik. Piłka spadła tuż pod jego nogi po fatalnej interwencji głową jednego z obrońców, ale nasz zawodnik nieczysto trafił z woleja i przeniósł futbolówkę nad poprzeczką.

Dosłownie chwilę później piękną akcją popisał się na prawym skrzydle Wiktor Nowak, który przełożył jednym zwodem dwóch obrońców i uderzył z lewej nogi na długi słupek. Futbolówka nieznacznie minęła jednak bramkę.

Po ośmiu meczach, Polacy mają na swoim koncie 24 punkty i wyśmienity bilans bramkowy, 23:2.

Statystyki meczu Czarnogóra U21 0 - 1 Polska U21 Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 8 10 Strzały celne 1 4 Strzały niecelne 4 3 Strzały zablokowane 3 3 Ataki 54 68

Jerzy Brzęczek Emilia Krawczyk/REPORTER East News

Reprezentacja Polski U21 JAN FROMME / firo Sportphoto / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

