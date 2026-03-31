Koniec marca przyniósł wielkie emocje związane z rozgrywkami reprezentacyjnymi. Część drużyn narodowych podeszła do zmagań o wyjątkową stawkę - awans na mundial 2026 - i nie inaczej jest w przypadku kadry Polski, która w ostatni dzień miesiąca zagra ze Szwecją.

Tymczasem np. Hiszpania, pewna już swego udziału w mistrzostwach świata, skupiła się na sprawdzających jej formę sparingach. Powołanie do zespołu "La Furia Roja" otrzymał tu m.in. Joan Garcia, rywal Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelona, ale jego sytuacja... trochę się skomplikowała.

Joan Garcia wraca do kadry meczowej Hiszpanii. Rywala Szczęsnego z FC Barcelona czeka reprezentacyjny debiut?

24-latek został wyłączony z kadry meczowej na spotkanie z Serbią i pojawiły się nawet spekulacje, że miało to związek z jego pewną konkretną publiczną wypowiedzią. Ostatecznie w potyczce rozegranej 27 marca między słupkami stanął Unai Simon.

Wygląda jednak na to, że nieobecność Garcii była spowodowana raczej standardową decyzją taktyczną selekcjonera Luisa de la Fuente, bowiem golkiper wrócił na listę trenera przed sparingiem z Egiptem.

Tym samym stanie on w końcu przed szansą na pierwszy seniorski występ w narodowych barwach - i jeśli faktycznie znajdzie się on na murawie, to debiut ten bez dwóch zdań będzie miał dla niego jeszcze jeden, dodatkowy wymiar, bowiem rywalizacja z Egipcjanami odbędzie się w Barcelonie na stadionie Espanyolu, z którym związany był przez blisko dekadę, licząc też czasy juniorskie.

MŚ 2026: Hiszpania była nie do przegonienia w eliminacjach do mundialu

Reprezentacja Hiszpanii wywalczyła sobie bezpośredni awans na MŚ 2026 poprzez zajęcie pierwszego miejsca w eliminacyjnej grupie E, w której zmierzyła się z Turcją, Gruzją i Bułgarią. Przy sześciu spotkaniach "La Furia Roja" triumfowała pięć razy, raz zaś zremisowała (na koniec kwalifikacji, z Turkami).

