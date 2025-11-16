Wciąż jest maleńka szansa na pierwsze miejsce w grupie, ale Holandia musiałaby przegrać z Litwą, a Polacy bardzo, bardzo wysoko wygrać z Maltą. To jednak scenariusz science-fiction.

Biało-Czerwoni zagrają w dwuetapowych barażach. 16 drużyn będzie podzielonych na cztery koszyki - 12 reprezentacji z drugich miejsc w kwalifikacjach zgodnie z rankingiem UEFA zostanie przypisanych do poszczególnych koszyków, a czwarty stworzą zespoły z Ligi Narodów (po jednym z każdej dywizji, spośród tych, które nie zajmą w grupie eliminacyjnej pierwszego lub drugiego miejsca).

Polacy na razie w przewidywaniach serwisu Football Meets Data są w koszyku nr 1 i rywalem w półfinale barażów byłaby reprezentacja z Ligi Narodów. Mogą jednak spaść do drugiego koszyka i wtedy będą się mierzyć z zespołem, który też zajął drugie miejsce w grupie eliminacyjnej, ale ma niższy ranking UEFA. Pierwsze takie zagrożenie to mecz z Maltą. Jeśli Polacy nie wygrają, a zwycięstwo odniesie Walia, to wyprzedzi Polaków i zepchnie ich do koszyka nr 2.

Jednak nawet zwycięstwo z Maltą, nie gwarantuje, że pozostaną w koszyku nr 1. Tu scenariusze przewidują niespodzianki, ale jest ich aż sześć. Wystarczy, że ziści się jeden, by Biało-czerwoni spadli do koszyka nr 2. I na przykład tak się stanie, jeśli Niemcy ulegną Słowacji. Wtedy nasi zachodni sąsiedzi spadną do barażów, a jako że mają dużo wyższy ranking, zepchną Polaków do drugiego koszyka. I tak naprawdę piłkarze trenera Urbana nie będą mieli na to wpływu.

Takie podział koszyków przewiduje Football Meets Data archiwum prywatne

Sześć niekorzystnych scenariuszy dla reprezentacji Polski

Grupa A: Niemcy (12 punktów) - Słowacja (12); porażka Niemców - Polacy koszyk nr 2

Grupa B: Kosowo (10) - Szwajcaria (13); wygrana Kosowa 6 bramkami - Polacy koszyk nr 2

Grupa C: Szkocja (10) - Dania (11); wygrana Szkocji - Polacy koszyk 2

Grupa F: Portugalia (10) - Armenia (3), Węgry (8) - Irlandia (7); porażka Portugalii, wygrana Węgier - Polacy koszyk 2

Grupa H: Austria (18) - Bośnia i Hercegowina (16); wygrana Bośni - Polscy koszyk 2

Grupa J: Belgia (15) - Lichtenstein (0), Walia (13) - Macedonia (13); porażka Belgii, wygrana Macedonii lub Walii - Polacy koszyk 2

Grupy D, E, I, K i L - bez zagrożeń dla Polaków.

Jan Urban Michal Dubiel/REPORTER East News

Robert Lewandowski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Szwajcaria - Szwecja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport