Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy walczą o pierwszy koszyk, ale niewiele zależy od nich. Mnóstwo zagrożeń

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Reprezentacja Polski na 99,9 procent zagra w barażach o awans na mistrzostwa świata. Na razie Biało-Czerwoni będą losowani z pierwszego koszyka i teoretycznie trafią w półfinale play-offów na słabszego rywala. W ostatniej kolejce może to się zmienić na niekorzyść piłkarzy trenera Jana Urbana. Możliwych negatywnych scenariuszy jest aż siedem.

Reprezentacja Polski musi kontrolować wyniki takze na innych boiskach
Reprezentacja Polski musi kontrolować wyniki takze na innych boiskachLeszek SzymańskiPAP

Wciąż jest maleńka szansa na pierwsze miejsce w grupie, ale Holandia musiałaby przegrać z Litwą, a Polacy bardzo, bardzo wysoko wygrać z Maltą. To jednak scenariusz science-fiction.

Biało-Czerwoni zagrają w dwuetapowych barażach. 16 drużyn będzie podzielonych na cztery koszyki - 12 reprezentacji z drugich miejsc w kwalifikacjach zgodnie z rankingiem UEFA zostanie przypisanych do poszczególnych koszyków, a czwarty stworzą zespoły z Ligi Narodów (po jednym z każdej dywizji, spośród tych, które nie zajmą w grupie eliminacyjnej pierwszego lub drugiego miejsca).

Zobacz również:

Szymon Marciniak i Jan Urban
Reprezentacja

Ważne wieści tuż przed meczem z Maltą. To może pogrążyć Polaków. W roli głównej Marciniak

Igor Szarek
Igor Szarek

    Polacy na razie w przewidywaniach serwisu Football Meets Data są w koszyku nr 1 i rywalem w półfinale barażów byłaby reprezentacja z Ligi Narodów. Mogą jednak spaść do drugiego koszyka i wtedy będą się mierzyć z zespołem, który też zajął drugie miejsce w grupie eliminacyjnej, ale ma niższy ranking UEFA. Pierwsze takie zagrożenie to mecz z Maltą. Jeśli Polacy nie wygrają, a zwycięstwo odniesie Walia, to wyprzedzi Polaków i zepchnie ich do koszyka nr 2.

    Jednak nawet zwycięstwo z Maltą, nie gwarantuje, że pozostaną w koszyku nr 1. Tu scenariusze przewidują niespodzianki, ale jest ich aż sześć. Wystarczy, że ziści się jeden, by Biało-czerwoni spadli do koszyka nr 2. I na przykład tak się stanie, jeśli Niemcy ulegną Słowacji. Wtedy nasi zachodni sąsiedzi spadną do barażów, a jako że mają dużo wyższy ranking, zepchną Polaków do drugiego koszyka. I tak naprawdę piłkarze trenera Urbana nie będą mieli na to wpływu.

    Podział drużyn piłkarskich na cztery koszyki według aktualnych punktów FIFA, przy każdym z nich wyświetlone flagi państw oraz liczba punktów w odniesieniu do konkretnej daty.
    Takie podział koszyków przewiduje Football Meets Dataarchiwum prywatne

    Sześć niekorzystnych scenariuszy dla reprezentacji Polski

    Grupa A: Niemcy (12 punktów) - Słowacja (12); porażka Niemców - Polacy koszyk nr 2

    Grupa B: Kosowo (10) - Szwajcaria (13); wygrana Kosowa 6 bramkami - Polacy koszyk nr 2

    Grupa C: Szkocja (10) - Dania (11); wygrana Szkocji - Polacy koszyk 2

    Grupa F: Portugalia (10) - Armenia (3), Węgry (8) - Irlandia (7); porażka Portugalii, wygrana Węgier - Polacy koszyk 2

    Grupa H: Austria (18) - Bośnia i Hercegowina (16); wygrana Bośni - Polscy koszyk 2

    Grupa J: Belgia (15) - Lichtenstein (0), Walia (13) - Macedonia (13); porażka Belgii, wygrana Macedonii lub Walii - Polacy koszyk 2

    Grupy D, E, I, K i L - bez zagrożeń dla Polaków.

    Zobacz również:

    Jan Urban
    Jan UrbanMichal Dubiel/REPORTEREast News
    Piłkarz w czerwonym stroju reprezentacji Polski z opaską kapitana na ramieniu stoi na murawie, w tle widoczni są pozostali członkowie drużyny podczas meczu.
    Robert LewandowskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
    Szwajcaria - Szwecja. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja