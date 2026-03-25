Polacy szykują się na awans na mundial. PZPN już działa. Ujawniono tuż przed barażami

Kibice reprezentacji Polski nie po raz pierwszy będą przeżywać emocje związane z barażami o udział na wielkiej imprezie. Miało to miejsce i dwa lata przed mistrzostwami Europy i cztery lata temu przed mistrzostwami świata w Katarze. Jak na razie biało-czerwoni mają stuprocentową skuteczność i za każdym razem udawało się wywalczyć awans. Podobny plan jest i na najbliższe dni począwszy od czwartkowego wieczoru.

Walka rozpocznie się na PGE Narodowym. Rywalem drużyny Jana Urbana będzie Albania i choć to gospodarze będą faworytami do zwycięstwa, zespół z Bałkanów niejednokrotnie potrafił sprawić już niespodziankę z teoretycznie mocniejszymi rywalami, a co więcej, w przeszłości pokonywał biało-czerwonych. Dlatego i kibice i zawodnicy spodziewają się trudnego sprawdzianu na Stadionie Narodowym, który będzie wypełniony do ostatniego miejsca.

Jeśli uda się pokonać Albanię, w finale będzie czekała albo reprezentacja Szwecji albo reprezentacja Ukrainy. Mecz ten również rozpocznie się o 20:45 i finalistów poznamy około godziny 23. Droga na mundial jest więc trudna do przebrnięcia, ale jak najbardziej możliwa. Dlatego PZPN i sztab kadry już teraz poczynili wstępne plany na wypadek awansu, o czym informuje portal Meczyki.pl.

Z doniesień Tomasza Włodarczyka wynika, że przed wylotem do Stanów Zjednoczonych, gdzie Polska ma mieć swoją bazę, reprezentacja ma przygotowywać się w kraju nad Wisłą. Obecnie w grę wchodzą dwie lokalizacje. Albo doskonale znany piłkarzom i kibicom Arłamów albo Ostróda. Decyzja jeszcze nie została podjęta i decydujący głos będzie miał sztab kadry.

W planach są również dwa mecze towarzyskie. Jeden ze sparingów ma się odbyć tuż przed wylotem do Ameryki Północnej. 3 czerwca reprezentacji Polski ma się zmierzyć z Nigerią na PGE Narodowym. Drugi mecz towarzyski planowany jest już w Stanach Zjednoczonych na 7 czerwca, a rywalem ma być jeden z uczestników mistrzostw świata. Aby te plany weszły w życie kadra musi najpierw wygrać dwa najbliższe spotkania.

