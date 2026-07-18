Polacy szturmują Francję. Kolejny transfer. Zagra w Lidze Mistrzów
Polacy w ostatnich latach pokazali, że potrafią odnaleźć się na francuskich boiskach. Najlepszy przykład to oczywiście Przemysław Frankowski, który błyszczał w RC Lens. Jego drogą poszło dwóch rodaków. Kilka dni temu Lens ogłosiło transfer Michała Skórasia, a w piątkowy późny wieczór do Skórasia dołączył Maik Nawrocki. Środkowy obrońca podpisał z wicemistrzami Francji długą umowę.
Jan Urban zdaje się mieć coraz większy wybór na środku obrony. Regularnie zwiększa się bowiem liczba Polaków, którzy na co dzień występują w mocnych europejskich ligach. Głównym przykładem w tym kontekście jest oczywiście polski duet z Porto, a więc Jakub Kiwior i Jan Bednarek.
Mioduski rzucony na pożarcie. Nie mają żadnych wątpliwości, żadnych szans
Oprócz nich na horyzoncie selekcjonera są także młodzi Jan Ziółkowski i Kacper Potulski. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że w tym gronie już w tym momencie będzie Maik Nawrocki. Polak urodzony w Bremen miał świetny sezon 2021/2022 w barwach Legii Warszawa. Latem 2023 roku opuścił stolicę.
Nawrocki w Lidze Mistrzów. Lens coraz bardziej polskie
Legia sprzedała defensora do Celticu Glasgow za pięć milionów euro. W Szkocji się nie sprawdził, ale odbudował karierę w sezonie 2025/2026 na wypożyczeniu w Hannoverze. To było na tyle udane, że 25-latek zaczął zbierać coraz większe zainteresowanie europejskich klubów. Ostatecznie wybór padł na Francję.
W późny piątkowy wieczór Nawrocki został ogłoszony oficjalnie piłkarzem francuskiego RC Lens. "Defensywny gigant w barwach RC Lens. Sprawny obrońca, pewnie czujący się z piłką przy nodze i dominujący w powietrzu - Maik Nawrocki przechodzi do RC z Celtic FC. Polak, przyzwyczajony do gry w trzyosobowym bloku obronnym, związał się z klubem kontraktem obowiązującym do 2030 roku" - czytamy w komunikacie.
Kluczowe informacje ws. Yamala przed finałem mundialu. Cały świat wstrzymał oddech
- Maik to twardy obrońca, świetnie radzący sobie w kryciu indywidualnym; rozumie on wymogi gry w trzyosobowym bloku obronnym, a dzięki umiejętności panowania nad piłką potrafi wkomponować się w nasz styl gry. Imponuje warunkami fizycznymi i wniesie do zespołu zarówno motorykę, jak i skuteczność w grze powietrznej - powiedział Jean-Louis Leca dyrektor sportowy cytowany przez klubowe media.
Nawrocki ma za sobą całkiem udany sezon, choć niestety kolejny raz nie ustrzegł się problemów zdrowotnych. Łącznie wystąpił w 17 spotkaniach. Strzelił trzy gole i tyle samo razy asystował. Dzięki transferowi do Lens może liczyć na pokazanie swoich możliwości w rozgrywkach Ligi Mistrzów.