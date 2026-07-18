Polacy szturmują Francję. Kolejny transfer. Zagra w Lidze Mistrzów

Jan Urban zdaje się mieć coraz większy wybór na środku obrony. Regularnie zwiększa się bowiem liczba Polaków, którzy na co dzień występują w mocnych europejskich ligach. Głównym przykładem w tym kontekście jest oczywiście polski duet z Porto, a więc Jakub Kiwior i Jan Bednarek.

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Oprócz nich na horyzoncie selekcjonera są także młodzi Jan Ziółkowski i Kacper Potulski. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że w tym gronie już w tym momencie będzie Maik Nawrocki. Polak urodzony w Bremen miał świetny sezon 2021/2022 w barwach Legii Warszawa. Latem 2023 roku opuścił stolicę.

Nawrocki w Lidze Mistrzów. Lens coraz bardziej polskie

Legia sprzedała defensora do Celticu Glasgow za pięć milionów euro. W Szkocji się nie sprawdził, ale odbudował karierę w sezonie 2025/2026 na wypożyczeniu w Hannoverze. To było na tyle udane, że 25-latek zaczął zbierać coraz większe zainteresowanie europejskich klubów. Ostatecznie wybór padł na Francję.

W późny piątkowy wieczór Nawrocki został ogłoszony oficjalnie piłkarzem francuskiego RC Lens. "Defensywny gigant w barwach RC Lens. Sprawny obrońca, pewnie czujący się z piłką przy nodze i dominujący w powietrzu - Maik Nawrocki przechodzi do RC z Celtic FC. Polak, przyzwyczajony do gry w trzyosobowym bloku obronnym, związał się z klubem kontraktem obowiązującym do 2030 roku" - czytamy w komunikacie.

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- Maik to twardy obrońca, świetnie radzący sobie w kryciu indywidualnym; rozumie on wymogi gry w trzyosobowym bloku obronnym, a dzięki umiejętności panowania nad piłką potrafi wkomponować się w nasz styl gry. Imponuje warunkami fizycznymi i wniesie do zespołu zarówno motorykę, jak i skuteczność w grze powietrznej - powiedział Jean-Louis Leca dyrektor sportowy cytowany przez klubowe media.

Nawrocki ma za sobą całkiem udany sezon, choć niestety kolejny raz nie ustrzegł się problemów zdrowotnych. Łącznie wystąpił w 17 spotkaniach. Strzelił trzy gole i tyle samo razy asystował. Dzięki transferowi do Lens może liczyć na pokazanie swoich możliwości w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

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Maik Nawrocki w barwach Legii Warszawa Antonio Balasco / IPA AFP





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