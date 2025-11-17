Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy przejęli stadion na Malcie. Czegoś takiego dawno nie było

Przemysław Langier

Jeśli komuś wydawało się, że zdominowanie dopingu przez polskich kibiców na stadionie w Kownie było szczytem możliwości, musi zweryfikować informacje. Przy okazji meczu Malta - Polska dosłownie pół stadionu Ta'Qali na Malcie stało się polskim sektorem.

Widok na trybuny stadionu Ta'Qali na Malcie
Widok na trybuny stadionu Ta'Qali na MalcieINTERIA.PL

To, że polskich kibiców będzie na meczu bardzo wielu, dało się wyczuć od kilku dni. Samoloty latające z Polski co najmniej od soboty miały pełne obłożenie, polski język na ulicach maltańskich miast stał się niemal urzędowym, a w drodze na stadion proporcje kibiców reprezentacji Polski i Malty rozkładały się w granicach 90 do 10. Takich obrazków, jakie zastaliśmy w środku, jednak się nie spodziewaliśmy.

Polacy zajęli dosłownie połowę stadionu, co wyraźnie widać na filmie niżej.

Przypomnijmy, że przepisy UEFA nakazują gospodarzom przekazanie gościom 5 proc. z całej puli biletów. Federacja maltańska jednak doskonale zdawała sobie sprawę, że sztywne trzymanie się tej liczby będzie niegospodarnością, bowiem miejscowi nie wypełnią stadionu, a w Polsce zapotrzebowanie na wejściówki było gigantyczne - tym bardziej, że Malta w listopadzie jest niezwykle atrakcyjnym i niedrogim kierunkiem turystycznym. Dlatego PZPN otrzymał aż 3 tys. biletów przy 16 tys. pojemności stadionu (niespełna 20 proc.).

Wejściówki rozprowadzane przez związek rozeszły się błyskawicznie, a polscy kibice zaczęli kupować je w maltańskich źródłach. Dokładna liczba fanów, którzy dotrą na stadion nie była znana, jednak śmiało można założyć, że "zakręci" się wokół 5 tysięcy. Patrząc po krzesełkach, to... więcej niż przyszło kibiców z Malty.

Tym razem okrzyk "gramy u siebie" jest bardziej uzasadniony, niż zazwyczaj.

Tłum kibiców ubranych w biało-czerwone barwy oraz szaliki, unoszących ręce i świętujących wspólnie na trybunach stadionu sportowego.
Polscy kibice (zdj. ilustracyjne)Leszek SzymańskiPAP
Kibice na PGE Narodowym
Kibice na PGE NarodowymANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Trzech piłkarzy reprezentacji Polski w czerwonych strojach podczas meczu, okazujących radość po zdobyciu bramki, obejmujących się na boisku.
Jakub Kamiński, Robert Lewandowski i Sebastian SzymańskiGrzegorz Wajda/REPORTER East News

