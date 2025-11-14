Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy osłabieni na hit. Trudna sytuacja. Jan Urban już zdecydował

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Jan Urban przed spotkaniem siódmej kolejki eliminacji do mistrzostw świata 2026 z Holandią nie mógł mówić o komforcie przy wyborze składu. Biało-Czerwoni podchodzili bowiem do tego meczu mocno osłabieni, bez kluczowych zawodników. Selekcjoner musiał więc szukać nieoczywistych rozwiązań, szczególnie w defensywie. Poznaliśmy już wybory trenera.

Jan Urban i Robert Lewandowski w reprezentacji Polski
Jan Urban i Robert Lewandowski w reprezentacji PolskiNetherlands v PolandEast News

Jan Urban po swoim wejściu do reprezentacji Polski właściwie natychmiast odmienił nastrój wokół drużyny narodowej. Selekcjoner naszej kadry poprawił atmosferę wewnątrz drużyny, a wyniki sprawiły, że odbiór zespołu dowodzonego od lipca przez 63-latka w oczach kibiców również uległ znaczącemu polepszeniu. 

Sytuacja w tabeli grupy G w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026 również się wyraźnie poprawiła, a po obawach, które towarzyszyły kibicom po porażce z Finlandią na wyjeździe, nie ma już śladu. Wszystko za sprawą dwóch wygranych i jednego remisu. Polacy przed siódmą kolejką są prawie pewni awansu do barażów.

Znamy skład reprezentacji Polski na mecz z Holandią

W tejże naszą kadrę czekała rywalizacja z Holandią na PGE Narodowym w Warszawie, a Jan Urban musiał mierzyć się z kilkoma znaczącymi nieobecnościami. Niedostępni byli bowiem: Łukasz Skorupski, Jan Bednarek, Przemysław Wiśniewski oraz Bartosz Slisz, a więc kluczowi piłkarze. Poznaliśmy już wybory selekcjonera wobec tych nieobecności.

Skład Polski na mecz z Holandią: Kamil Grabara; Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Jakub Kiwior; Matty Cash, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Michał Skóraś; Nicola Zalewski, Jakub Kamiński i Robert Lewandowski.

Skład Holandii na mecz z Polską: Verbruggen; Geertruida, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Kluivert, De Jong; Gakpo, Depay i Malen.

Sytuacja w grupie przed tym spotkaniem jest jasna. Przewodzą Holendrzy z dorobkiem 16 punktów, na drugim miejscu plasują się Polacy z trzema oczkami mniej, a trzecie miejsce przypada Finom ze zgromadzonymi dziesięcioma punktami. Pierwszy gwizdek arbitra o 20:45. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Kto zagra w meczu z Nową Zelandią? Jan Urban będzie musiał podjąć kluczowe decyzjePolsat Sport
Mężczyzna w marynarce i okularach stoi na tle rozmytego tłumu na stadionie sportowym, obserwując wydarzenia na boisku, w otoczeniu osób ubranych w sportowe stroje.
Jan Urban w meczu Holandia - PolskaMaurice van SteenEast News
Dwóch mężczyzn w sportowych ubraniach z emblematami polskiej reprezentacji na tle ściany z logotypami sponsorów i PZPN, skupieni podczas konferencji prasowej.
Robert Lewandowski w towarzystwie selekcjonera Jana UrbanaPiotr NowakPAP
Mężczyzna w garniturze wykonuje gest ręką podczas wydarzenia sportowego, w tle widoczne osoby w sportowych strojach i tłum kibiców.
Selekcjoner reprezentacji Polski Jan UrbanPhoto by HANS VAN DER VALK / Orange Pictures / DPPI via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja