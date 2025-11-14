Polacy osłabieni na hit. Trudna sytuacja. Jan Urban już zdecydował

Jan Urban po swoim wejściu do reprezentacji Polski właściwie natychmiast odmienił nastrój wokół drużyny narodowej. Selekcjoner naszej kadry poprawił atmosferę wewnątrz drużyny, a wyniki sprawiły, że odbiór zespołu dowodzonego od lipca przez 63-latka w oczach kibiców również uległ znaczącemu polepszeniu.

Sytuacja w tabeli grupy G w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026 również się wyraźnie poprawiła, a po obawach, które towarzyszyły kibicom po porażce z Finlandią na wyjeździe, nie ma już śladu. Wszystko za sprawą dwóch wygranych i jednego remisu. Polacy przed siódmą kolejką są prawie pewni awansu do barażów.

Znamy skład reprezentacji Polski na mecz z Holandią

W tejże naszą kadrę czekała rywalizacja z Holandią na PGE Narodowym w Warszawie, a Jan Urban musiał mierzyć się z kilkoma znaczącymi nieobecnościami. Niedostępni byli bowiem: Łukasz Skorupski, Jan Bednarek, Przemysław Wiśniewski oraz Bartosz Slisz, a więc kluczowi piłkarze. Poznaliśmy już wybory selekcjonera wobec tych nieobecności.

Skład Polski na mecz z Holandią: Kamil Grabara; Tomasz Kędziora, Jan Ziółkowski, Jakub Kiwior; Matty Cash, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Michał Skóraś; Nicola Zalewski, Jakub Kamiński i Robert Lewandowski.

Skład Holandii na mecz z Polską: Verbruggen; Geertruida, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, Kluivert, De Jong; Gakpo, Depay i Malen.

Sytuacja w grupie przed tym spotkaniem jest jasna. Przewodzą Holendrzy z dorobkiem 16 punktów, na drugim miejscu plasują się Polacy z trzema oczkami mniej, a trzecie miejsce przypada Finom ze zgromadzonymi dziesięcioma punktami. Pierwszy gwizdek arbitra o 20:45. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

