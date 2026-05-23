Polacy niepokonani na Euro. Koncert trwa, pięć goli w walce o ćwierćfinał

Wojciech Kulak

Reprezentacja Polski w futbolu sześcioosobowym jest na dobrej drodze do tego, by obronić tytuł mistrzów Europy wywalczony przed rokiem. "Biało-Czerwoni" w fazie grupowej nie przegrali choćby jednego meczu. W sobotnie popołudnie poszli natomiast za ciosem i pewnie ograli Gruzinów, awansując tym samym do ćwierćfinału imprezy. Jeszcze dziś wieczorem dojdzie do prawdziwego hitu, ponieważ podopieczni Klaudiusza Hirscha zmierzą się z liderami światowego rankingu o strefę medalową.

Nasi kadrowicze w socca z ogromnymi oczekiwaniami wchodzili w 2026 rok. Poprzednia kampania reprezentacyjna była w ich wykonaniu perfekcyjna. Nie przesadzamy z tym stwierdzeniem, ponieważ "Biało-Czerwoni" sięgnęli po triumf w mistrzostwach świata oraz Europy. Niedawno rozpoczęli misję obrony tytułu na Starym Kontynencie. I póki co w Albanii spisują się koncertowo. Fazę grupową podopieczni Klaudiusza Hirscha zakończyli z kompletem punktów.

Bilans bramkowy 13-3 także wyglądał okazale. Z tego właśnie powodu nikt nie wyobrażał sobie dzisiaj porażki z Gruzją. Stawka? Przeogromna, bo awans do grona czołowych ośmiu drużyn turnieju. Zaczęło się zgodnie z planem, ponieważ już w trzynastej minucie znakomite podanie kolegi wykorzystał Krzysztof Elsner. Kilkadziesiąt sekund później do wyrównania doprowadzili jednak przeciwnicy i spotkanie zaczęło się od nowa.

Reakcja Polaków na straconą bramkę? Najlepsza z możliwych. Do ostatniego gwizdka arbitra strzelali już tylko zawodnicy Klaudiusza Hirscha. Na listę zdobywców bramek wpisywali się kolejno: Norbert Jaszczak, Bartłomiej Piórkowski oraz Bartłomiej Dębicki. Zwłaszcza dla ostatniego z panów trafienie było szalenie ważne. Nie dość, że pełni on funkcję kapitana, to na dodatek niemoc strzelecką przełamał dopiero właśnie dzisiaj.

"To zasługa trenera, że mnie wpuścił w przewadze. Dziękuję z tego miejsca, że mi ufa. To najważniejsze zwycięstwo. Wiedzieliśmy, że Gruzja to mocny przeciwnik. I w sumie udowodnili, że nie są słabą drużyną. Gramy dalej i przygotowujemy się do meczu z Kazachstanem. (...) Każdy oczekuje ode mnie, że będę strzelał, więc fajnie, że udało się w końcu strzelić. Ale najważniejsze są wyniki drużyny" - mówił potem w Kanale Sportowym.

Jeszcze dziś wieczorem rozstrzygnie się kwestia awansu do półfinału. Poprzeczka zawiśnie znacznie wyżej, bo "Biało-Czerwoni" zmierzą się z prowadzącym w światowym rankingu Kazachstanem. Drugą lokatę we wspomnianym zestawieniu zajmują Polacy. Dojdzie więc do absolutnego hitu.

Polska - Gruzja 4:1

