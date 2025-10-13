Polacy nie dali szans przeciwnikom. Popis Urbańskiego, gol stadiony świata. Nokaut

W trakcie październikowej przerwy na mecze reprezentacji wzrok kibiców od początku zwrócony był oczywiście w kierunku zespołu prowadzonego przez Jana Urbana. O ile ten pierwszy mecz - z Nową Zelandią budził mniejsze emocje ze względu na to, że był spotkaniem towarzyskim, o tyle wyjazdowa rywalizacja z Litwą jawiła się jako być może kluczowa w kontekście awansu do barażów rywalizacji o mundial 2026.

Oba te spotkania udało się wygrać, więc październikowe zgrupowanie naturalnie trzeba uznać za udane. Dużym zainteresowaniem kibiców cieszył się także mecz eliminacji do mistrzostw Europy U-21. Reprezentacja prowadzona przez Jerzego Brzęczka w dobrym stylu pokonała Czarnogórę, ale największe wyzwania dla podopiecznych Brzęczka dopiero przed nimi.

Polacy rozbili Szwajcarów. Żadnych złudzeń

Rok młodszych kolegów w październiku czekało tylko jedno spotkanie. Reprezentacja Polski do lat 20 w poniedziałkowy wieczór mierzyła się w Opolu ze swoimi rówieśnikami ze Szwajcarii. Po porażce z Portugalią w pierwszym meczu Elite League to spotkanie było bardzo istotne.

Biało-Czerwoni rozpoczęli mecz z bardzo wysokiego "C". Już po ledwie 12 minutach nasza kadra prowadziła bowiem 2:0. W 10. minucie gola otwierającego wynik rywalizacji strzelił Marcel Kalemba. Dwie minuty później doskonale przed polem karnym odnalazł się Wojciech Urbański. Pomocnik Legii Warszawa ustawił futbolówkę właściwie na linii "jedenastki" i kopnął w kierunku bramki, a bramkarz był bezradny.

Tak szybkie wynikowe otwarcie sprawiło, że Polacy schodzili do szatni, prowadząc 2:0. W drugiej części gry na emocje trzeba było czekać zdecydowanie dłużej. Tym razem wszystko rozpoczęło się za sprawą gości. W 70. minucie Alexa Holewińskiego pokonał Di Giusto. Na odpowiedź Polaków nie trzeba było długo czekać. Po ledwie 77. minutach gola na 3:1 strzelił Szymon Bartlewicz, który w trzeciej minucie doliczonego czasu gry skompletował dublet. Mecz zakończył się wynikiem 4:1 dla Polaków. To sprawia, że podopieczni Miłosza Stępińskiego po dwóch meczach plasują się na czwartym miejscu w grupie z dorobkiem trzech oczek. Prowadzi Portugalia, która zgromadziła 12 punktów, ale rozegrała dwa spotkania więcej.

Oskar Pietuszewski w wielkim stylu zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji Polski Photo by DOMINIKA ZARZYCKA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jerzy Brzęczek, trener reprezentacji Polski U-21 Jarek Praszkiewicz PAP

Już po kwadransie było radośnie. Sebastian Szymański (nr 10) trafił do siatki bezpośrednio z kornera Piotr Nowak PAP