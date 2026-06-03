Polacy na deskach w Warszawie. Nigeryjczycy się zabawili [WIDEO]

Nigeryjczycy rozegrali bardzo składną, kombinacyjną akcję. W 23. minucie z piłką w pole karne wpadł Moses Simon, który bardzo przytomnie zagrał do wbiegającego Terema Moffiego.

Napastnik FC Porto tylko dołożył nogę do nadchodzącej futbolówki i pokonał Kamila Grabarę. Początkowo sędzia liniowy odgwizdał spalonego, jednak chwilę później po analizie VAR trafienie zostało uznane. Przy podaniu do Simona spalonego nie było.

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Nieco biernie przy golu Moffiego zachował się Kacper Potulski, który rozgrywa drugie w karierze i pierwsze we wyjściowym składzie spotkanie w kadrze "Biało-Czerwonych".

W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy 18-letni defensor Mainz doprowadził do wyrównania. Po rzucie rożnym piłka trafiła do Nicoli Zalewskiego który wstrzelił ją w pole karne. Potulski - podobnie jak wspomniany wcześniej Nigeryjczyk - umiejętnie dołożył nogę i trafił do siatki.

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