Polacy na deskach w Warszawie. Nigeryjczycy się zabawili [WIDEO]

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Reprezentacja Polski przegrywała z Nigerią 0:1 w meczu towarzyskim na Stadionie Narodowym w Warszawie. W 23. minucie wynik spotkania otworzył Terem Moffi, klubowy kolega Jana Bednarka. Przed zakończeniem pierwszej połowy do wyrównania doprowadził Kacper Potulski.

Zawodnik Nigerii w zielonej koszulce przygotowuje się do strzału, otoczony przez polskich obrońców i bramkarza.
Polska - Nigeriazurzt ekranu TVP Sportmateriał zewnętrzny

Nigeryjczycy rozegrali bardzo składną, kombinacyjną akcję. W 23. minucie z piłką w pole karne wpadł Moses Simon, który bardzo przytomnie zagrał do wbiegającego Terema Moffiego.

Napastnik FC Porto tylko dołożył nogę do nadchodzącej futbolówki i pokonał Kamila GrabaręPoczątkowo sędzia liniowy odgwizdał spalonego, jednak chwilę później po analizie VAR trafienie zostało uznane. Przy podaniu do Simona spalonego nie było.

Nieco biernie przy golu Moffiego zachował się Kacper Potulski, który rozgrywa drugie w karierze i pierwsze we wyjściowym składzie spotkanie w kadrze "Biało-Czerwonych".

W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy 18-letni defensor Mainz doprowadził do wyrównania. Po rzucie rożnym piłka trafiła do Nicoli Zalewskiego który wstrzelił ją w pole karne. Potulski - podobnie jak wspomniany wcześniej Nigeryjczyk - umiejętnie dołożył nogę i trafił do siatki.

Reprezentacja Polski przegrywa 1:2 z Nigerią w meczu towarzyskim. Relacja w Interii Sport trwa.

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