To koszykówka, nie piłka nożna wiedzie prym na Litwie. Zresztą basket stanowił pierwsze skojarzenie z tym krajem nawet dla Jana Urbana, za raz po jego debiucie w roli trenera Legii Warszawa, o którym jednak przed niedzielnym meczem nie chciał wspominać.

Skupmy się na przyjemniejszych rzeczach

To, że futbol nie znajduje się tu na pierwszym planie, da się odczuć choćby przez pryzmat miejscowych mediów. Na regałach próżno szukać okładek, krzyczących o dzisiejszym meczu. Niektóre gazety nie wspominają nawet słowem o spotkaniu Litwa - Polska na swoich łamach. Dotyczy to choćby sześciodniowego wydania "Lietuvos rytas" czyli "Litewskiego poranka" - giganta jeśli chodzi o świat mediów u naszych wschodnich sąsiadów.

Litwa - Polska. Robert Lewandowski w centrum uwagi mediów w Kownie

Temat niedzielnego meczu dość szeroko porusza jednak choćby "Kauno Diena" czyli "Dzień Kowna". W przedmeczowych zapowiedziach skupia się on głównie na postaci Roberta Lewandowskiego.

- Kolejna ikona futbolu będzie testować Stadion Dariusa i Girenasa, na którym niedawno gościli holenderscy piłkarze - Robert Lewandowski i pozostali polscy piłkarze zagrają z reprezentacją Litwy w meczu eliminacji do mistrzostw świata - pisze lokalna redakcja.

Gazeta "Kauno diena" pisze o Robercie Lewandowskim Tomasz Brożek INTERIA.PL

Wspomniany dziennik odniósł się także do ostatniego meczu Barcelony z udziałem Roberta Lewandowskiego, uznając Polaka za jednego z głównych winowajców bolesnej porażki z Sevillą.

Robert Lewandowski przybył na Litwę w nie najlepszym humorze. Barcelona, którą reprezentuje, przegrała 1:4 z Sevillą w La Liga i straciła pierwsze miejsce w tabeli La Liga. 37-letni polski napastnik bezpośrednio przyczynił się do porażki - zmarnował stuprocentową szansę na wyrównanie, marnując rzut karny

"Dzień Kowna" zwrócił również uwagę na wycenę polskich piłkarzy, która robi wrażenie w zestawieniu z rynkową wartością reprezentantów Litwy. Sam selekcjoner naszych rywali Edgaras Jankauskas punktował zresztą wyższość "Biało-Czerwonych" nad jego ekipą na polu indywidualnych umiejętności poszczególnych zawondików.

Piotr Zieliński - 10 mln euro

Jan Ziółkowski 0 6 mln euro

Krzysztof Piątek - 8,3 mln euro

Przemysław Frankowski - 7 mln euro

Jakub Kiwior - 25,5 mln euro

Jan Bednarek - 8,8 mln euro

Kamil Grabara - 13,3 mln euro

Robert Lewandowski - 10 mln euro

Takie wyliczenia przedstawili Litwini, podkreślając jednocześnie, że ich najbardziej wartościowy zawodnik Gvidas Gineitis jest wyceniany na około 5 mln euro, a w przypadku pozostałych piłkarzy mówimy już tylko o sześciocyfrowych kwotach.

To nie miliony euro biegają jednak po boisku, lecz dwie jedenastki piłkarzy. A zwycięstwa nie może zagwarantować przewaga "na papierze". Liczy się to, kto lepiej zaprezentuje się na murawie. I oby była dziś do ekipa prowadzona przez Jana Urbana.

Z Kowna - Tomasz Brożek

Norwegia - Izrael. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski Beata Zawrzel AFP

Robert Lewandowski CZAREK SOKOLOWSKI East News