Polacy ledwo zeszli do szatni, a Kulesza od razu obwieścił. Jaśniej się nie dało

Łukasz Olszewski

Jan Urban zapisał kolejne zwycięstwo na swoje konto, prowadząc reprezentację Polski do trzeciego zwycięstwa w czwartym meczu. Po spotkaniu z Litwą (2:0), nie mogło zabraknąć kilku słów od Cezarego Kuleszy, który zaledwie kilka minut po końcowym gwizdku postanowił skomplementować biało-czerwonych w krótkim wpisie.

Cezary Kulesza i Robert Lewandowski
Cezary Kulesza i Robert LewandowskiLUKASZ JURGA, Igor Jakubowski /ARENA AKCJI/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Mecz z Nową Zelandią nie był najprzyjemniejszy dla oka i sam Jan Urban przyznał, że jego podopieczni zagrali poniżej oczekiwań. W starciu z Litwą biało-czerwoni prezentowali się jednak już o niebo lepiej, dominując naszych północnych rywali przez niemalże cały mecz.

Bohaterami pojedynku w Kownie zostali Sebastian Szymański - który w fenomenalnym stylu przełamał strzelecką niemoc i pokonał bramkarza bezpośrednio z rzutu rożnego oraz Robert Lewandowski, który strzałem głową podwyższył na 2:0. Po zakończeniu spotkania Cezary Kulesza postanowił błyskawicznie skomentować to, co zobaczyli kibice na trybunach i przed telewizorami.

Cezary Kulesza błyskawicznie skomentował zwycięstwo Polaków z Litwą. Krótko

- Brawo! Cieszy czwarta wygrana w eliminacjach Mistrzostw Świata. Cel jest jasny. Zrobiliśmy krok w stronę turnieju - napisał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Piłkarze reprezentacji Polski są coraz bliżej walki w barażach do mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Co prawda biało-czerwoni mają jeszcze szanse na to, aby wyprzedzić Holendrów i wywalczyć bezpośredni awans na przyszłoroczny czempionat, jednak muszą spełnić dwa niezwykle trudne warunki.

Po wygranej z Litwą biało-czerwoni mają na swoim koncie 13 punktów - o 3 mniej od Holendrów. Znajdujący się na 3. miejscu Finowie mają z kolei 10 oczek na swoim koncie, jednak zagrali już o jeden mecz więcej od Polaków.

Kwalifikacje MŚ - Europa
1. Runda
12.10.2025
20:45
Zakończony
Sebastian Szymański
15'
Robert Lewandowski
64'
Już po kwadransie było radośnie. Sebastian Szymański (nr 20) trafił do siatki bezpośrednio z kornera
Reprezentacja

Kolejny krok w stronę mundialu wykonany. Lewandowski zgasił rywalom światło

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Mężczyzna w garniturze i krawacie wskazuje palcem na czoło, stojąc na tle czerwonych siedzeń stadionowych.
Cezary KuleszaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Kibice domagają się od Cezarego Kuleszy informacji dot. kibiców na mecz z Portugalią
Kibice domagają się od Cezarego Kuleszy informacji dot. kibiców na mecz z PortugaliąTomasz Jastrzębowski/REPORTEREast News
Dwie osoby w centrum zainteresowania, jedna siedząca przed ścianką sponsorska, druga w okrągłym wstawionym kadrze. Obaj mężczyźni w garniturach, atmosfera sugeruje oficjalną konferencję lub wypowiedź prasową.
Prezes PZPN Cezary Kulesza i nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan UrbanAleksander Kalka / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

