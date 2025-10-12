Polacy ledwo zeszli do szatni, a Kulesza od razu obwieścił. Jaśniej się nie dało
Jan Urban zapisał kolejne zwycięstwo na swoje konto, prowadząc reprezentację Polski do trzeciego zwycięstwa w czwartym meczu. Po spotkaniu z Litwą (2:0), nie mogło zabraknąć kilku słów od Cezarego Kuleszy, który zaledwie kilka minut po końcowym gwizdku postanowił skomplementować biało-czerwonych w krótkim wpisie.
Mecz z Nową Zelandią nie był najprzyjemniejszy dla oka i sam Jan Urban przyznał, że jego podopieczni zagrali poniżej oczekiwań. W starciu z Litwą biało-czerwoni prezentowali się jednak już o niebo lepiej, dominując naszych północnych rywali przez niemalże cały mecz.
Bohaterami pojedynku w Kownie zostali Sebastian Szymański - który w fenomenalnym stylu przełamał strzelecką niemoc i pokonał bramkarza bezpośrednio z rzutu rożnego oraz Robert Lewandowski, który strzałem głową podwyższył na 2:0. Po zakończeniu spotkania Cezary Kulesza postanowił błyskawicznie skomentować to, co zobaczyli kibice na trybunach i przed telewizorami.
Cezary Kulesza błyskawicznie skomentował zwycięstwo Polaków z Litwą. Krótko
- Brawo! Cieszy czwarta wygrana w eliminacjach Mistrzostw Świata. Cel jest jasny. Zrobiliśmy krok w stronę turnieju - napisał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Piłkarze reprezentacji Polski są coraz bliżej walki w barażach do mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Co prawda biało-czerwoni mają jeszcze szanse na to, aby wyprzedzić Holendrów i wywalczyć bezpośredni awans na przyszłoroczny czempionat, jednak muszą spełnić dwa niezwykle trudne warunki.
Po wygranej z Litwą biało-czerwoni mają na swoim koncie 13 punktów - o 3 mniej od Holendrów. Znajdujący się na 3. miejscu Finowie mają z kolei 10 oczek na swoim koncie, jednak zagrali już o jeden mecz więcej od Polaków.