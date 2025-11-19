Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy czekają na losowanie, nagle taki wpis Bońka. Tych rywali chce trafić

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Zakończyły się europejskie kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw świata. Bezpośredniego awansu nie zdołała uzyskać kadra Polski, która weźmie udział w marcowych barażach. Niestety do tego "Biało-Czerwoni" w ostatniej chwili spadli w rozstawieniu do drugiego koszyka, co znacznie może utrudnić sprawę awansu. Swoimi życzeniami odnośnie losowania par barażowych podzielił się Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek (z prawej) i Robert Lewandowski
Zbigniew Boniek (z prawej) i Robert LewandowskiPiotr Hukalo/East NewsEast News

Po remisie 1:1 na PGE Narodowym w Warszawie z Holandią i wygraną 3:2 na wyjeździe z Maltą piłkarska reprezentacja Polski była w walce o rozstawienie w pierwszym koszyku podczas losowania par barażowych. Było to niezwykle ważne, bowiem kadra Jana Urbana zakończyła fazę grupową kwalifikacji do MŚ na 2. miejscu i o miejsce na turnieju musi zawalczyć właśnie w barażach.

Finalnie jednak Polacy spadli do drugiego koszyka. Wszystko ze względu na porażkę Danii 2:4 ze Szkocją, która tym samym uzyskała awans bezpośredni i pierwszy raz od 28 lat zamelduje się na mistrzostwach świata. Z tego względu nasza reprezentacja w półfinale baraży zagra na własnym obiekcie z którąś z drużyn z trzeciego koszyka. W nim znajdują się takie drużyny, jak Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo.

Zobacz również:

Szymon Marciniak
Piłka nożna

Historyczny występ Szkocji, wszystko na oczach Marciniaka. Duńczycy oburzeni. Uderzają w Polaka

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

    W ewentualnym finale natomiast będzie to wygrany starcia pomiędzy zespołami z koszyka pierwszego i czwartego. Ścieżka Polski zostanie wyłoniona poprzez losowanie. W mediach i wśród ekspertów od razu ruszyły dyskusję kogo będzie najlepiej trafić na swojej drodze do mistrzostw świata.

    Kilka słów w tej sprawie napisał w mediach społecznościowych także Zbigniew Boniek, który jasno zdradził, na jaki los liczy.

    Boniek jasno, z nimi zagrają Polacy

    Zdaniem byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej najlepszym rywalem dla Polski w półfinale będzie Kosowo. W ewentualnym decydującym starciu o udział w mundialu liczy na Ukrainę. Co ciekawe, kadra Serhija Rebrowa swoje mecze domowe rozgrywa w Polsce. Niedawne starcie z Islandią odbyło się w Warszawie na stadionie Legii.

    - Kosowo u siebie (nie będzie łatwo) i potem Ukraina. Obojętnie czy jako gospodarz, czy gość. Tak czy siak, w Polsce. Tak to widzę - napisał.

    Losowanie baraży odbędzie się 20 listopada o godz. 13.00 w szwajcarskim Zurychu. Mecze barażowe zostaną rozegrane w końcówce marca. Mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku wystartują dokładnie 11 czerwca przyszłego roku.

    Czechy - Gibraltar. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

    Zobacz również:

    Szymon Marciniak
    Piłka nożna

    Historyczny występ Szkocji, wszystko na oczach Marciniaka. Duńczycy oburzeni. Uderzają w Polaka

    Rafał Sierhej
    Rafał Sierhej
    Mężczyzna w średnim wieku w eleganckim garniturze i wzorzystym szaliku stoi na tle stadionu. Na szyi zawieszona identyfikacja, a w tle rozmazane trybuny z kibicami.
    Zbigniew BoniekAndrew SurmaAFP
    Mężczyzna w średnim wieku o jasnych włosach i wąsach patrzy poważnie w obiektyw, ubrany w jasnoniebieską koszulę, w tle rozmyte światła.
    Zbigniew BoniekPiotr Kamionka/REPORTEREast News
    Mężczyzna w ciemnej koszuli stoi z założonymi rękami na tle stadionu piłkarskiego, w lewym górnym rogu okrągłe wstawienie z twarzą innego mężczyzny w kurtce i apaszce.
    Jan Urban i Zbigniew BoniekAndrzej Iwanczuk / REPORTER / Grzegorz WajdaEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja