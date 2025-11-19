Polacy czekają na losowanie, nagle taki wpis Bońka. Tych rywali chce trafić

Po remisie 1:1 na PGE Narodowym w Warszawie z Holandią i wygraną 3:2 na wyjeździe z Maltą piłkarska reprezentacja Polski była w walce o rozstawienie w pierwszym koszyku podczas losowania par barażowych. Było to niezwykle ważne, bowiem kadra Jana Urbana zakończyła fazę grupową kwalifikacji do MŚ na 2. miejscu i o miejsce na turnieju musi zawalczyć właśnie w barażach.

Finalnie jednak Polacy spadli do drugiego koszyka. Wszystko ze względu na porażkę Danii 2:4 ze Szkocją, która tym samym uzyskała awans bezpośredni i pierwszy raz od 28 lat zamelduje się na mistrzostwach świata. Z tego względu nasza reprezentacja w półfinale baraży zagra na własnym obiekcie z którąś z drużyn z trzeciego koszyka. W nim znajdują się takie drużyny, jak Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo.

W ewentualnym finale natomiast będzie to wygrany starcia pomiędzy zespołami z koszyka pierwszego i czwartego. Ścieżka Polski zostanie wyłoniona poprzez losowanie. W mediach i wśród ekspertów od razu ruszyły dyskusję kogo będzie najlepiej trafić na swojej drodze do mistrzostw świata.

Kilka słów w tej sprawie napisał w mediach społecznościowych także Zbigniew Boniek, który jasno zdradził, na jaki los liczy.

Boniek jasno, z nimi zagrają Polacy

Zdaniem byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej najlepszym rywalem dla Polski w półfinale będzie Kosowo. W ewentualnym decydującym starciu o udział w mundialu liczy na Ukrainę. Co ciekawe, kadra Serhija Rebrowa swoje mecze domowe rozgrywa w Polsce. Niedawne starcie z Islandią odbyło się w Warszawie na stadionie Legii.

- Kosowo u siebie (nie będzie łatwo) i potem Ukraina. Obojętnie czy jako gospodarz, czy gość. Tak czy siak, w Polsce. Tak to widzę - napisał.

Losowanie baraży odbędzie się 20 listopada o godz. 13.00 w szwajcarskim Zurychu. Mecze barażowe zostaną rozegrane w końcówce marca. Mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku wystartują dokładnie 11 czerwca przyszłego roku.

