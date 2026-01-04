Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pół roku do MŚ, nagle taki wstrząs. Zaskakujące zwolnienie, Urban nie mógł się tego spodziewać

Rok 2026 będzie wyjątkowym czasem dla kibiców piłki nożnej. Już za nieco ponad pół roku startuje bowiem jedna z najważniejszych imprez międzynarodowych - mistrzostwa świata. Niestety, Polacy wciąż będą musieli zawalczyć o zakwalifikowanie się do fazy zasadniczej turnieju. Niemniej, Jan Urban i spółka poznali już potencjalnych rywali, z którymi w przypadku awansu przyszłoby im toczyć swoje zmagania grupowe. W szeregach jednego z nich miało dojść do istnego trzęsienia ziemi.

Trener polskiej reprezentacji piłkarskiej w czerwonej bluzie z orłem na piersi stoi z uniesionymi rękami, wyrażając emocje. W lewym górnym rogu widoczne powiększenie z ławki trenerskiej, na której siedzą inni członkowie sztabu szkoleniowego.
PRzewrót w kadrze potencjalnych rywali PolakówGrzegorz Wajda/REPORTER / John Berry / ContributorEast News/Getty Images

W czerwcu 2026 roku wystartuje jednak z najbardziej wyczekiwanych imprez w świecie futbolu - mundial. Tegoroczna edycja mistrzostw świata odbędzie się w USA, Kanadzie oraz Meksyku.

Niestety, nasi reprezentanci wciąż nie są pewni wzięcia udziału w zbliżającym się wielkimi krokami mundialu. Podopieczni Jana Urbana zakończyli zmagania grupy eliminacyjnej na 2. miejscu, co uprawnia ich do udziału w rundzie barażowej. To właśnie tam "Biało-czerwoni" zmierzą się z Albanią, aby następnie zagrać decydujący mecz ze zwycięzcą starcia Ukraina - Szwecja. Spotkanie z Albańczykami odbędzie się 26 marca.

Już dziś wiadomo jednak, z kim nasi reprezentanci mogą zmierzyć się w fazie grupowej MŚ. W przypadku wygrania baraży tafią oni na: Holandię, Japonię oraz Tunezję.

Media: Nagłe zwolnienie w szeregach potencjalnych rywali Polaków

Na nieco ponad pół roku przed rozpoczęciem mundialu pojawiły się doniesienia odnośnie do przewrotu w kadrze ostatniego z wymienionych wyżej państw. Do niedawna Tunezja toczyła boje w ramach tegorocznej edycji Pucharu Narodów Afryki. Mimo mieszanych wyników, drużynie udało się awansować do fazy Play-off, lecz ich przygoda zakończyła się już na etapie 1/8 finału. Podopieczni trenera Samiego Trabelsiego przegrali bowiem z Mali, które... od 26. minuty grało w osłabieniu. Losy awansu do dalszej fazy afrykańskiej imprezy rozstrzygnęły się w serii rzutów karnych.

Raptem kilkanaście godzin po zakończeniu meczu w mediach pojawiły się zaskakujące doniesienia - wspomniany wcześniej Sami Trabelsi miał bowiem pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Tunezji. To dość odważna decyzja, zważywszy na to, że jego potencjalny następca będzie miał raptem pół roku na zapoznanie się z drużyną oraz wypracowanie nowych rozwiązań taktycznych, które pomogą zawalczyć o jak najlepszą lokatę w zbliżającej się edycji MŚ.

Trabelsi dwukrotnie powoływany był na stanowisko selekcjonera seniorskiej reprezentacji Tunezji. Prowadził on kadrę tego kraju w latach 2011-2013. Później przeniósł się natomiast do Al-Sailiya SC, gdzie przez niemal 10 lat pełnił rolę głównego trenera ekipy. W lutym 2025 roku ponownie objął stery reprezentacji Tunezji, pomagając jej w wywalczeniu bezpośredniego awansu na tegoroczne MŚ.

Zobacz również:

Robert Lewandowski / Hansi Flick
Robert Lewandowski

Sensacyjny transfer zimą? Lewandowski już dostał wiadomość. Flick wkracza do akcji

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Łysy mężczyzna w czarnej koszulce z logo drużyny narodowej gestykuluje energicznie, trzymając dłoń zaciśniętą w pięść. Na szyi zawieszony identyfikator oraz zielona smycz, w tle rozmazane trybuny stadionu.
Sami TrabelsiMohamed Farag - FIFAGetty Images
Mężczyzna w okularach ubrany w elegancki, ciemny garnitur i białą koszulę siedzi na stadionowym krześle o czerwonym oparciu, w tle szare i białe elementy ściany.
Jan UrbanBeata ZawadzkaEast News
Grupa polskich piłkarzy w biało-czerwonych strojach świętuje zdobycie gola na stadionie, zawodnicy przybijają sobie piątki i obejmują się, w tle rozmyta widownia.
Reprezentacja PolskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News
Za nami losowanie MŚ. "Łatwiej wyjść z grupy na mundialu, niż awansować przez baraże"Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja