Pół roku do MŚ, nagle taki wstrząs. Zaskakujące zwolnienie, Urban nie mógł się tego spodziewać

W czerwcu 2026 roku wystartuje jednak z najbardziej wyczekiwanych imprez w świecie futbolu - mundial. Tegoroczna edycja mistrzostw świata odbędzie się w USA, Kanadzie oraz Meksyku.

Niestety, nasi reprezentanci wciąż nie są pewni wzięcia udziału w zbliżającym się wielkimi krokami mundialu. Podopieczni Jana Urbana zakończyli zmagania grupy eliminacyjnej na 2. miejscu, co uprawnia ich do udziału w rundzie barażowej. To właśnie tam "Biało-czerwoni" zmierzą się z Albanią, aby następnie zagrać decydujący mecz ze zwycięzcą starcia Ukraina - Szwecja. Spotkanie z Albańczykami odbędzie się 26 marca.

Już dziś wiadomo jednak, z kim nasi reprezentanci mogą zmierzyć się w fazie grupowej MŚ. W przypadku wygrania baraży tafią oni na: Holandię, Japonię oraz Tunezję.

Media: Nagłe zwolnienie w szeregach potencjalnych rywali Polaków

Na nieco ponad pół roku przed rozpoczęciem mundialu pojawiły się doniesienia odnośnie do przewrotu w kadrze ostatniego z wymienionych wyżej państw. Do niedawna Tunezja toczyła boje w ramach tegorocznej edycji Pucharu Narodów Afryki. Mimo mieszanych wyników, drużynie udało się awansować do fazy Play-off, lecz ich przygoda zakończyła się już na etapie 1/8 finału. Podopieczni trenera Samiego Trabelsiego przegrali bowiem z Mali, które... od 26. minuty grało w osłabieniu. Losy awansu do dalszej fazy afrykańskiej imprezy rozstrzygnęły się w serii rzutów karnych.

Rozwiń

Raptem kilkanaście godzin po zakończeniu meczu w mediach pojawiły się zaskakujące doniesienia - wspomniany wcześniej Sami Trabelsi miał bowiem pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Tunezji. To dość odważna decyzja, zważywszy na to, że jego potencjalny następca będzie miał raptem pół roku na zapoznanie się z drużyną oraz wypracowanie nowych rozwiązań taktycznych, które pomogą zawalczyć o jak najlepszą lokatę w zbliżającej się edycji MŚ.

Trabelsi dwukrotnie powoływany był na stanowisko selekcjonera seniorskiej reprezentacji Tunezji. Prowadził on kadrę tego kraju w latach 2011-2013. Później przeniósł się natomiast do Al-Sailiya SC, gdzie przez niemal 10 lat pełnił rolę głównego trenera ekipy. W lutym 2025 roku ponownie objął stery reprezentacji Tunezji, pomagając jej w wywalczeniu bezpośredniego awansu na tegoroczne MŚ.

Sami Trabelsi Mohamed Farag - FIFA Getty Images

Jan Urban Beata Zawadzka East News

Reprezentacja Polski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Za nami losowanie MŚ. "Łatwiej wyjść z grupy na mundialu, niż awansować przez baraże" Polsat Sport