Pojawił się problem przed meczem kadry. PZPN musi działać, sekretarz zabrał głos

Kibice naszych "Orłów" wreszcie mają powody do dumy. I nie tyczy się to tylko seniorskiej reprezentacji. Chyba jeszcze lepsze wrażenie robią młodzieżowcy. Podopieczni Jerzego Brzęczka kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Ostatnio pewnie, bo aż 6:0 zatriumfowali na wyjeździe nad Szwedami. Nic więc dziwnego, że ich spotkania cieszą się sporą popularnością. Najlepszym na to dowodem jest sprzedaż wejściówek na zbliżający się mecz w Szczecinie. Do stolicy województwa zachodniopomorskiego zawitają Włosi.

Bilety rozeszły się niczym ciepłe bułeczki. Swoje miejsce na stadionie ma już jedenaście tysięcy kibiców. I póki co liczba ta się nie zwiększy, ponieważ początkowo tylko tyle wejściówek udostępniono do sprzedaży. Portal "goal.pl" poinformował, iż było to celowe działanie. "Pogoń stoi na stanowisku, że mecz powinien się odbyć przy 11 tysiącach widzów, bo otwarcie całego stadionu spowoduje dodatkowe koszty i podmiot organizujący spotkanie będzie musiał do tego wszystkiego dołożyć" - napisał Piotr Koźmiński w swoim artykule.

Tłumy chcą obejrzeć kadrę Brzęczka. PZPN chciałby otwarcia całego stadionu

Chętnych na obejrzenie zawodników prowadzonych przez Jerzego Brzęczka jest jednak dużo więcej. Wobec tego do akcji zamierza wkroczyć PZPN. Autorowi wspomnianego materiału już potwierdził to Łukasz Wachowski.

Jesteśmy zdeterminowani, aby udostępnić wszystkie dostępne na stadionie miejsca, czyli otworzyć stadion, tak żeby do sprzedaży trafiło jeszcze 9 tysięcy biletów. To wspaniała okazja do promocji polskiej piłki młodzieżowej, bilety są w bardzo przystępnych cenach. Pełen stadion na takim meczu to super wizytówka dla nas wszystkich

Działacz udzielił także komentarza dotyczącego dodatkowych kosztów otwarcia każdej trybuny na stadionie "Dumy Pomorza". "Uchwała PZPN stanowi, że przekazujemy na organizację meczu kadry U21 135 tysięcy złotych i proszę mi wierzyć, według naszego niemałego doświadczenia w tym zakresie jesteśmy przekonani, że są to środki w zupełności wystarczające" - zapewnił. Czasu na zawarcie porozumienia między związkiem a klubem nie ma zbyt wiele. Pierwszy gwizdek wybrzmi 14 listopada o godzinie 16:00, więc za niecały miesiąc.

Edward Iordanescu: Od początku chciałem szczerej rozmowy Polsat Sport

Oskar Pietuszewski Marcin Golba AFP

Jerzy Brzęczek i najważniejsze gwiazdy jego drużyny - Antoni Kozubal, Marcel Krajewski, Tomasz Pieńko i Oskar Pietuszewski Grzegorz Wajda/REPORTER//PAP/Jarek Praszkiewicz PAP/East News

Łukasz Wachowski Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Foto Olimpik/NurPhoto) (Photo by Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP