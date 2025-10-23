Pojawił się problem przed meczem kadry. PZPN musi działać, sekretarz zabrał głos
Polska kadra nie przegrała jeszcze choćby jednego spotkania pod wodzą Jana Urbana. "Biało-Czerwoni" wywieźli remis z trudnego terenu w Holandii czy ograli bez większych problemów Litwinów na wyjeździe. Teraz czeka ich rewanż z "Oranje" na PGE Narodowym. Tego samego dnia zagra także zespół do lat 21 prowadzony przez Jerzego Brzęczka. Na kilka tygodni przed pierwszym gwizdkiem pojawiły się nieoczekiwane problemy związane z organizacją meczu. PZPN zamierza postawić na swoim.
Kibice naszych "Orłów" wreszcie mają powody do dumy. I nie tyczy się to tylko seniorskiej reprezentacji. Chyba jeszcze lepsze wrażenie robią młodzieżowcy. Podopieczni Jerzego Brzęczka kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Ostatnio pewnie, bo aż 6:0 zatriumfowali na wyjeździe nad Szwedami. Nic więc dziwnego, że ich spotkania cieszą się sporą popularnością. Najlepszym na to dowodem jest sprzedaż wejściówek na zbliżający się mecz w Szczecinie. Do stolicy województwa zachodniopomorskiego zawitają Włosi.
Bilety rozeszły się niczym ciepłe bułeczki. Swoje miejsce na stadionie ma już jedenaście tysięcy kibiców. I póki co liczba ta się nie zwiększy, ponieważ początkowo tylko tyle wejściówek udostępniono do sprzedaży. Portal "goal.pl" poinformował, iż było to celowe działanie. "Pogoń stoi na stanowisku, że mecz powinien się odbyć przy 11 tysiącach widzów, bo otwarcie całego stadionu spowoduje dodatkowe koszty i podmiot organizujący spotkanie będzie musiał do tego wszystkiego dołożyć" - napisał Piotr Koźmiński w swoim artykule.
Tłumy chcą obejrzeć kadrę Brzęczka. PZPN chciałby otwarcia całego stadionu
Chętnych na obejrzenie zawodników prowadzonych przez Jerzego Brzęczka jest jednak dużo więcej. Wobec tego do akcji zamierza wkroczyć PZPN. Autorowi wspomnianego materiału już potwierdził to Łukasz Wachowski.
Jesteśmy zdeterminowani, aby udostępnić wszystkie dostępne na stadionie miejsca, czyli otworzyć stadion, tak żeby do sprzedaży trafiło jeszcze 9 tysięcy biletów. To wspaniała okazja do promocji polskiej piłki młodzieżowej, bilety są w bardzo przystępnych cenach. Pełen stadion na takim meczu to super wizytówka dla nas wszystkich
Działacz udzielił także komentarza dotyczącego dodatkowych kosztów otwarcia każdej trybuny na stadionie "Dumy Pomorza". "Uchwała PZPN stanowi, że przekazujemy na organizację meczu kadry U21 135 tysięcy złotych i proszę mi wierzyć, według naszego niemałego doświadczenia w tym zakresie jesteśmy przekonani, że są to środki w zupełności wystarczające" - zapewnił. Czasu na zawarcie porozumienia między związkiem a klubem nie ma zbyt wiele. Pierwszy gwizdek wybrzmi 14 listopada o godzinie 16:00, więc za niecały miesiąc.