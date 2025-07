Po spadku nie ma już dla niego miejsca. Filar kadry przed ważnym wyborem

Wszystko wskazuje na to, że po ośmiu latach reprezentant Polski odejdzie z klubu. Jan Bednarek nie znalazł się w kadrze Southampton na przedsezonowe zgrupowanie i jego dalsza przyszłość w spadkowiczu z Premier League stoi pod znakiem zapytania. Chętnych na jego usługi nie powinno zabraknąć. Ma na to wpłynąć stosunkowo niska kwota potrzebna, by pozyskać defensora z dużym doświadczeniem na angielskich boiskach.