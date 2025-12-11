Po MŚ jego życie się zmieni. Norbert Jaszczak w wielkim świecie

Przypomnijmy - Polska na niedawny turniej w Meksyku znów jechała jako jeden z faworytów, natomiast do tej pory nie przełożyło się to na wygranie najcenniejszego trofeum. Tym razem jednak było inaczej. Czy piłkarze zarabiają na grze w socca? Czy mają perspektywy, jakie stoją przed zawodnikami grającymi w klasyczną odmianę piłki? Czy socca za kilkadziesiąt lat może tę klasyczną piłkę zacząć wypierać? W rozmowie z Interią opowiada Norbert Jaszczak.

Polska to jest potęga

Przemysław Langier (Interia Sport): Parafrazując pytanie sprzed słynnego monologu w Asterixie: jak to jest być mistrzem świata? Dobrze?

Norbert Jaszczak (reprezentant Polski w socca, mistrz świata): - Bardzo dobrze! Spełnienie marzeń.

Dlaczego poziom tej odmiany piłki jest u nas tak wysoki?

- Mamy wielu chętnych do uprawiania tego sportu. Jako grono piłkarskie żyjemy soccą, chcemy w nią grać, podczas gdy w innych krajach piłkarze niekoniecznie się do niej garną. W Polsce jest wiele lig, mistrzostwa Polski, Puchar Polski - wszystko o bardzo dobrej jakości. Im więcej drużyn, tym wyższy poziom. Kiedy jeździmy na Ligę Mistrzów, polskie kluby absolutnie dominują. W 1/8 finału tych rozgrywek, na szesnaście drużyn, osiem było z Polski! I oczywiście polski klub wygrał - EXC Mobile Ochota.

Mówisz o piłkarzach z innych krajów, którzy nie są zainteresowani tym sportem. Masz na myśli zawodników z dużych boisk?

- To też, ale do socci trafia też bardzo dużo ludzi z futsalu. I to właśnie z futsalu łatwiej się przestawić na soccę, bo to podobne dyscypliny.

Jak w praktyce wygląda uprawianie piłki sześcioosobowej?

- Na przykładzie Krakowa: masz trzy niezależne ligi rozgrywane na Orlikach, gdzie w każdej grasz jeden mecz w tygodniu. To daje trzy mecze na tydzień, a część zawodników przecież uprawia jeszcze futsal. Przy takiej regularności grania poziom się podnosi, reprezentacja ma skąd czerpać. Do tego są mistrzostwa Polski i Puchar Polski - później widać efekty.

Można rzucić pracę i grać w piłkę!

Po takim turnieju, w którym jesteś jednym z najbardziej rzucającym się w oczy zawodnikiem, pojawiają się dla ciebie jakieś atrakcyjne oferty, czy świat socci zupełnie nie przypomina tego świata normalnej piłki nożnej?

- Teraz zaczął przypominać. Dostaję sporo propozycji z socci, ale chyba najkonkretniejsza oferta przyszła z futsalowego klubu w Austrii. W tamtejszej ekstraklasie bardzo dobrze płacą, choć już od jakiegoś czasu na pieniądze nie mogłem narzekać. Jestem ambasadorem kilku projektów, kilka fajnych rzeczy miałem "połapanych", ale faktycznie - przyszły rok może być przełomowy. Już sam fakt, że mogłem odejść z pracy zawodowej dużo mówi.

Do tej pory byłeś żołnierzem zawodowym.

- A teraz będę piłkarskim profesjonalistą, zaczynam nowe życie. Do Meksyku leciałem jako żołnierz, wróciłem już jako cywil - choć już lecąc, byłem "rozliczony". Podpisałem dwuletnią umowę z Baller League (liga łącząca profesjonalnych piłkarzy z celebrytami - promowali ją m.in. Mats Hummels czy Lukas Podolski - przyp. red.), jest temat tego futsalu w Austrii. Przed mistrzostwami świata ciężko było łączyć piłkę z pracą, ale aktualnie perspektywy się zmieniły. Socca ma wielką przyszłość. Nasze mecze były transmitowane na żywo, było niesamowite opakowanie tych mistrzostw na polskim YouTubie, dla nas to mega robota, która oczywiście pomogła.

Nie miałeś możliwości pójść wyżej w klasycznej piłce? Tej jedenastoosobowej?

- Grałem w III lidze, zaliczyłem 130 występów na tym poziomie, strzeliłem kilkanaście bramek. Byłem na testach w Puszczy Niepołomice, gdy grała jeszcze w Ekstraklasie, ale powiem ci szczerze… nie wiem, czy tak by płacili w polskich ligach, jak płacą teraz zagranicą. Z "dużego" boiska nigdy nie przyszła żadna konkretna oferta.

Czemu się nie przebiłeś?

- Pewnie dlatego, że tam jest inna filozofia gry. Grając w futsal, czy soccę, uciekały mi pewne zachowania, które są naturalne dla piłkarzy grających tylko na dużym boisku. Dziś wciąż gram w V lidze, ale już tylko dlatego, by być w formie. Można powiedzieć, że gram tam dla socci.

Twoje życie się zmieniło, a jak to ogólnie wygląda w reprezentacji? Trzeba dokładać, żeby w niej grać?

- Akurat w reprezentacji nie - nie włożyliśmy w to ani złotówki. Zawsze mamy ogarnięte noclegi, czy przejazdy. W kadrze gramy za darmo, dla Polski, nic więcej nam nie trzeba.

Kołtoń uderza w Papszuna! "Nikt nie wymyśliłby końca w tak złym stylu" Polsat Sport

Socca będzie podgryzać "klasyczną" piłkę?

W którym kierunku pójdzie ta dyscyplina?

- Duże znaczenie będzie miało Kings League. W styczniu lecimy na nią do Brazylii. To projekt utworzony przez Gerarda Pique, z wieloma znanymi twarzami na boisku. Gra tam np. Marcelo z Realu Madryt. Jeśli zrobimy dobry wynik, być może będą chcieli wejść do Polski… To mogłoby przenieść polską soccę w inny wymiar. Za granicą zdarzają się mecze, które na żywo śledzi kilkaset tysięcy osób. To jest niesamowite show. Czasem Kings League decyduje się na zrobienie turnieju, czasem jest utworzona cała liga trwająca ponad trzy miesiące.

Ty dzięki ostatnim sukcesom polskiej kadry wchodzisz w mocne realia finansowe. A jak wygląda to wśród twoich kolegów z reprezentacji?

- Pewnie nie wszystkim uda się podpisać kontrakty, ale wydaje mi się, że większość coś "złapie". Dużo się zmienia. Do Brazylii poleci 6-7 osób od nas, w niemieckiej Icon League też grają Polacy. Jest przyjemnie.

Mecze w socca ogląda się świetnie - jest ogromna dynamika, zero nudy, która zdarza się przecież w "klasycznej" piłce. Myślisz, że za 30-40 lat socca zacznie doganiać piłkę jedenastoosobową?

- Wszystko zależy, jak finansowo rozwinie się ten sport, bo jeśli mocno - to jestem pewien, że socca namiesza w piłkarskim świecie. Spójrz, ile się tu dzieje. My, grając na ostatnich mistrzostwach świata, w fazie pucharowej przegrywaliśmy w większości meczów. Na trawie odwrócenie każdego z tych spotkań byłoby ekstremalnie trudne, a tutaj przewaga gola wcale nie jest duża. Wszystko może się zdarzyć w każdej chwili. Z Czechami prowadziliśmy 2:0, a w chwilę zrobiło się 2:2. Z Meksykiem w finale do przerwy było 0:1, a po zmianie stron w 90 sekund strzeliłem dwie bramki. W socca bardzo trudno jest się zaryglować, podczas gdy na dużym boisku można umiejętnie się ustawić i sprawić, że rywal będzie miał trudno o wyrównanie.

Jakie są trzy główne różnice między soccą, a normalną piłką?

- Jest dużo bardziej dynamiczna, przez co gra jest szybsza. Jest dużo mniejsze boisko, przez co łatwiej strzelać gole z dystansu. I gra mocniej opiera się na interwałach. Nie musisz łapać odpoczynku na boisku, możesz w każdej chwili dawać z siebie maxa, bo zmiany są co 6-7 minut. Po chwili wchodzisz znów w pełni sił.

Zdobyliście mistrzostwo świata, wcześniej mistrzostwo Europy. Czego w ogóle można wam jeszcze życzyć?

- Obron tego. Podobno trudniej utrzymać się na szczycie, niż na niego wejść.

Norbert Jaszczak IMAGO/Kazimierz Koper Newspix.pl

Reprezentanci Polski w piłce nożnej sześcioosobowej IMAGO/Kazimierz Koper Newspix.pl