Płyną przełomowe wieści z Włoch. Zostało dokładnie 25 dni. Urban zaskoczony

Łukasz Żurek

Łukasz Skorupski wznowił treningi po blisko dwumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. O jego powrocie do zajęć poinformowała w środę Bologna. Niewykluczone, że 35-letni bramkarz pojawi się na murawie jeszcze w tym sezonie. Niemal na pewno znajdzie się w meczowej kadrze na poniedziałkową konfrontację z Napoli w Serie A. Pod koniec maja powinien zameldować się na zgrupowaniu reprezentacji Polski.

Łukasz Skorupski w pomarańczowym stroju Bologna FC wydaje polecenia na boisku, obok portret mężczyzny w okularach.
Selekcjoner Jan Urban nie mógł skorzystać z Łukasza Skorupskiego na finiszu batalii o finały MŚ 2026

"Dziś podopieczni Vincenzo Italiano odbyli rozgrzewkę, ćwiczenia techniczne i taktyczne oraz rozegrali mecz towarzyski. Do treningów z kolegami wrócili Łukasz Skorupski, Joao Mario i Thijs Dallinga" - to komunikat zamieszczony w środę na stronie internetowej Bologna FC.

Skorupski, który we wtorek skończył 35 lat, pauzował dokładnie przez 52 dni. Kontuzji nabawił się 15 marca w ligowym meczu z Sassuolo (1:0). W schyłkowej fazie spotkania doznał wówczas urazu mięśniowego. Musiał pozostać na murawie do końcowego gwizdka, ponieważ limit zmian został do tego momentu wykorzystany.

Na finiszu zmagań o awans do finałów MŚ drużyna narodowa rozegrała cztery spotkania bez udziału Skorupskiego. Z powodu kontuzji pauzował już w listopadzie. W grupowym meczu z Holandią bronił wówczas Kamil Grabara (1:1), natomiast Maltańczyków próbował zatrzymać Bartłomiej Drągowski (3:2).

W obu potyczkach barażowych selekcjoner Jan Urban postawił na Grabarę. Efekt końcowy mamy świeżo w pamięci. Po domowej wygranej z Albanią (2:1), trzeba było uznać wyższość Szwedów na ich terenie (2:3).

Skorupskiego z białym orłem na piersi możemy zobaczyć ponownie jeszcze w tym półroczu. Już za 25 dni (31 maja, Wrocław) kadra rozegra pierwszy mecz kontrolny po barażowej traumie. Naszym rywalem najprawdopodobniej będzie Ukraina. Z kolei 3 czerwca na PGE Narodowym mamy zakontraktowane spotkanie z Nigerią.

Golkiper ekipy z Bolonii powinien znaleźć się w meczowej kadrze na ligowy mecz z Napoli (11 maja). Potem jego drużynę czekają jeszcze konfrontacje z Atalantą Bergamo i Interem Mediolan, który sięgnął właśnie po scudetto.

W bieżącym sezonie na niwie klubowej Skorupski zaliczył w sumie 27 występów. Skapitulował 19 razy. W 11 potyczkach zachował czyste konto bramkowe.

Łukasz Skorupski
Łukasz Skorupski
Łukasz Skorupski
Łukasz Skorupski
Mężczyzna w okularach i ciemnej koszuli energicznie gestykuluje, wyciągając rękę i wskazując palcem, w tle rozmazane postacie oraz czerwone tło.
Jan Urban
Łukasz Skorupski obronił rzut karny w meczu Aston Villa - Bologna.

