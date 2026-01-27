Partner merytoryczny: Eleven Sports

Plan giganta wyszedł na jaw, chodzi o polskiego gracza. Tak to miało wyglądać

Bardzo głośno we Włoszech jest o Janie Ziółkowskim. Reprezentant Polski mimo niemrawego początku w Romie z czasem zyskał w oczach Gian Piero Gasperiniego i dostał swoje szanse. W nich defensor nie zawiódł, a nawet zdarzyły się bardzo dobre występy. Kilka słów o jego sytuacji powiedział Marcin Ziółkowski, czyli ojciec piłkarza. Jak wskazał, na tę chwilę wszystko idzie zgodnie z założeniami, jakie miał klub.

Młody piłkarz ubrany w bordowo-żółty strój drużyny AS Roma podczas meczu na stadionie, na tle rozmytej publiczności.
Jan ZiółkowskiGiuseppe MaffiaAFP

W minione lato Jan Ziółkowski zamienił Legię Warszawa na AS Roma. W mediach początkowo była spora obawa, czy Polak nie porywa się z motyką na słońce i zdoła się przebić do podstawowego składu. Mimo to wielu ekspertów wskazywało, że ten trafił do idealnego trenera, czyli Gian Piero Gasperiniego. Doświadczony szkoleniowiec lubi rotować zawodnikami i wie, jak rozwinąć młodych graczy.

Nie inaczej jest w przypadku 20-latka, który z czasem zaczął dostawać swoje szanse. Do przełomu doszło, gdy na Puchar Narodów Afryki wyjechał jeden z podstawowych defensorów włoskiego giganta, Evan Ndicka. Ten dostał swoją szansę i ją wykorzystał, co poskutkowało aż czterema spotkaniami w pierwszej "11".

    Po powrocie zawodnika sytuacja nieco uległa zmianie, lecz reprezentant Polski dalej dostaje minuty. Sytuację piłkarza ocenił także sam Marcin Ziółkowski, czyli ojciec gracza. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty jasno ocenił, że do tej pory włoski klub wywiązuje się z planu, jaki został założony.

    - Roma od samego początku miała na Janka plan i go realizuje. W klubie założono, że gdy na Puchar Narodów Afryki wyjedzie Evan Ndicka, to Janek ma być gotowy do gry. Miał się wtedy znaleźć w rotacji. I tak się stało - mówił.

    Ojciec Ziółkowskiego jasno o sytuacji w Romie. "Jesteśmy zadowoleni"

    Co więcej, zdradził on także, że jest zadowolony z występów syna. Dodał również nieco statystyk. Jak przekazał, Jan Ziółkowski jest jedynym polskim defensorem w ostatnich 10 lat, który po wyjeździe z rodzimej ekstraklasy od razu grał w tak wielkim zespole.

    - My jesteśmy zadowoleni z postawy Janka i myślę, że Roma też. Oczywiście, chcielibyśmy, żeby Janek grał więcej, ale nie jest źle. Ostatnio sprawdzałem statystyki, ilu polskich, środkowych obrońców wyjechało z ekstraklasy do tak wielkiego klubu, jak Roma z lig TOP 5 i grało od razu. W ostatnich 10 latach znalazłem tylko Janka - uzupełnił.

      Najbliższy mecz AS Roma rozegra w czwartek 29 stycznia. Będzie to mecz w ramach ostatniej, 8. kolejki fazy ligowej Ligi Europy z Panathinaikosem. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

