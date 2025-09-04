Piotr Zieliński zaimponował wszystkim. Nigdy wcześniej o tym nie mówił

Dzisiaj nie wyobrażamy sobie reprezentacji Polski bez Piotra Zielińskiego. Pomimo problemów zdrowotnych oraz niepewnego miejsca w składzie Interu Mediolan, pomocnik wciąż jest jednym z tych, od których selekcjoner rozpoczyna ustalanie składu. Jeszcze niedawno o jego roli w kadrze było głośniej niż dotychczas. Nie miało to niestety wiele wspólnego z jego postawą na boisku.

Czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski przyniosło trzęsienie ziemi zakończone odejściem ówczesnego selekcjonera Michała Probierza. To właśnie jego decyzja o odebraniu opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu i przyznanie jej Piotrowi Zielińskiemu była jednym z głównych powodów nagłego rozstania.

Nadejście ery Jana Urbana przywróciła poprzedni, doskonale znany kibicom status. Lewandowski wrócił do kadry, odzyskał funkcję kapitana, a Zieliński został jego bezpośrednim zastępcą. Nie można tego odbierać jako degradację, bo pozycja Zielińskiego w kadrze wciąż jest mocna.

Nieznane oblicze Piotra Zielińskiego. Nie wszyscy o tym wiedzieli

Piotr Zieliński jest jednym z polskich piłkarzy, którzy niespecjalnie lubią wypowiadać się na temat swojej rodziny. Jego bliscy jednak postanowili głośno powiedzieć o jednym, szalenie interesującym fakcie z życia 99-krotnego reprezentanta Polski.

Pomocnik Interu urodził się i wychował w Ząbkowicach Śląskich. W tym mieście jego rodzice od 2002 roku we własnym domu prowadzili pogotowie opiekuńcze, do którego trafiały dzieci znajdujące się w niezwykle trudnej sytuacji rodzinnej. Jak przekonuje brat reprezentanta Polski Paweł Zieliński, Piotr początkowo nie był entuzjastycznie nastawiony do zaistniałej sytuacji.

- Piotrek miał wówczas osiem i za bardzo nie rozumiał, dlaczego pojawiały się jakieś nowe dzieci w domu. Chyba czuł się trochę odrzucony z tego powodu - zdradził Paweł Zieliński w trakcie rozmowy z portalem "junior.weszlo.com".

Z wiekiem jego podejście znacznie się zmieniło. Głośno o jego pomaganiu innym ludziom zrobiło się w 2015 roku, gdy sfinansował zakup dwóch budynków, które po remontach finalnie przekształcono w domy dziecka. Placówki mieszczą się w Ząbkowicach Śląskich oraz sąsiedniej Targowicy. Cała inicjatywa wynikła ze starań stowarzyszenia "Piotruś Pan", za którą stoi Piotr Zieliński.

Pomimo upływu lat Zieliński wciąż wspiera potrzebujące dzieci. Jest dla nich "wujkiem"

Rodzice Zielińskiego cały czas pracują w placówkach i opiekują się dziećmi. Wspomniał o tym niedawno ojciec piłkarza Bogusław. - Dalej prowadzimy dwa domy dziecka. Mamy pod opieką 20 dzieci. Piotrek nie musi się w to angażować, tak robimy, żeby nie musiał, ale jak potrzebujemy, to możemy się do niego zwrócić z prośbą o pomoc - opowiedział o ważnym aspekcie życia rodziny Zielińskich w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem".

Pomoc Zielińskiego nie ogranicza się jedynie do kwestii finansowych. W swoim reportażu z Ząbkowic Śląskich "Super Express" zebrał opinie okolicznych mieszkańców na temat działań jednego z czołowych polskich piłkarzy. W ich opinii podopieczni placówek traktują Zielińskiego jak "wujka".

Gdy tylko przyjeżdża do Ząbkowic, to po prostu zajmuje się nimi. Chodzi na spacery, bawi się, no i oczywiście gra w piłkę. A do tego Piotr finansuje dzieciakom ferie, różne zajęcia pozasportowe

Już w czwartek Polska zagra w Rotterdamie z Holandią w ramach eliminacji mistrzostw świata. To może być wielki dzień dla Piotra Zielińskiego, który w przypadku występu w wieczornym spotkaniu, zanotuje setny występ w seniorskiej reprezentacji Polski. Relację z tego meczu będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

