Piotr Zieliński przełamał impas. Polska prowadzi z Nową Zelandią, co za bramka [WIDEO]
Trwa mecz reprezentacji Polski z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Selekcjoner Jan Urban wystawił eksperymentalny skład na starcie z przeciwnikiem, który jest już pewny gry na przyszłorocznych mistrzostwach świata. Na ławce rezerwowych znaleźli się m.in. Robert Lewandowski, Łukasz Skorupski czy Jan Bednarek. W pierwszej połowie nie oglądaliśmy bramek, jednak w drugiej to się zmieniło. Piotr Zieliński na pierwszym planie.
To miał być lekki i przyjemny mecz reprezentacji Polski z Nową Zelandią. Selekcjoner Jan Urban wystawił nieco rezerwową jedenastkę, chcąc dać szansę innym zawodnikom. Dlatego też w pierwszym składzie znalazł się m.in. debiutant Jan Ziółkowski, od niedawna piłkarz AS Romy, Bartłomiej Drągowski, Kacper Kozłowski czy Krzysztof Piątek.
Za trzy dni biało-czerwoni zagrają z Litwą w Kownie. To spotkanie będzie oczywiście o cenne punkty w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. Tymczasem, Nowozelandczycy postawili twarde warunki reprezentacji Polski. W okolicach dwudziestej minuty meczu mieli groźną akcję, w której interweniować musiał Drągowski. Sześć minut później musiał wybić futbolówkę nogą, po zamieszaniu w naszym polu karnym. Biało-czerwoni swoje okazje też mają, jednak nie stwarzają one, póki co, aż takiego zagrożenia rywalom. Do przerwy 0:0.
Fenomenalny początek drugiej połowy. Piotr Zieliński wziął sprawy w swoje... nogi
W drugiej połowie na murawie zameldowało się kilku nowych piłkarzy. Za Drągowskiego wszedł Kamil Grabara, za Szymańskiego Karol Świderski, za Wiśniewskiego Jakub Kiwior, a za Frankowskiego Paweł Wszołek.
W 49. minucie bramkę do siatki wpakował Piotr Zieliński. Paweł Wszołek zagrał z boku pola karnego do naszego kapitana, który najpierw przełożył piłkę na lewą nogę, a następnie uderzył. Futbolówka odbiła się od poprzeczki i ostatecznie wylądowała za linią. 1:0 dla Polski!