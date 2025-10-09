To miał być lekki i przyjemny mecz reprezentacji Polski z Nową Zelandią. Selekcjoner Jan Urban wystawił nieco rezerwową jedenastkę, chcąc dać szansę innym zawodnikom. Dlatego też w pierwszym składzie znalazł się m.in. debiutant Jan Ziółkowski, od niedawna piłkarz AS Romy, Bartłomiej Drągowski, Kacper Kozłowski czy Krzysztof Piątek.

Za trzy dni biało-czerwoni zagrają z Litwą w Kownie. To spotkanie będzie oczywiście o cenne punkty w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. Tymczasem, Nowozelandczycy postawili twarde warunki reprezentacji Polski. W okolicach dwudziestej minuty meczu mieli groźną akcję, w której interweniować musiał Drągowski. Sześć minut później musiał wybić futbolówkę nogą, po zamieszaniu w naszym polu karnym. Biało-czerwoni swoje okazje też mają, jednak nie stwarzają one, póki co, aż takiego zagrożenia rywalom. Do przerwy 0:0.

Fenomenalny początek drugiej połowy. Piotr Zieliński wziął sprawy w swoje... nogi

W drugiej połowie na murawie zameldowało się kilku nowych piłkarzy. Za Drągowskiego wszedł Kamil Grabara, za Szymańskiego Karol Świderski, za Wiśniewskiego Jakub Kiwior, a za Frankowskiego Paweł Wszołek.

W 49. minucie bramkę do siatki wpakował Piotr Zieliński. Paweł Wszołek zagrał z boku pola karnego do naszego kapitana, który najpierw przełożył piłkę na lewą nogę, a następnie uderzył. Futbolówka odbiła się od poprzeczki i ostatecznie wylądowała za linią. 1:0 dla Polski!

Statystyki meczu Polska 1 - 0 Nowa Zelandia Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 12 8 Strzały celne 3 3 Strzały niecelne 5 2 Strzały zablokowane 4 3 Ataki 78 77

Reprezentacja Polski w meczu z Nową Zelandią (9.10.2025) Beata Zawrzel/REPORTER East News

Ławka rezerwowych reprezentacji Polski w meczu z Nową Zelandią (9.10.2025) Beata Zawrzel/REPORTER East News