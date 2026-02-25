Piotr Zieliński ma dwa obywatelstwa. Tak go uhonorowano w innym kraju

Piotr Zieliński urodził się w Ząbkowicach Śląskich i to w tamtejszym Orle stawiał pierwsze kroki w świecie futbolu. Potem trafił do Zagłębia Lubin, ale bardzo szybko, w wieku zaledwie 17 lat, wyprowadził się za granicę.

W 2011 roku trafił do Włoch, początkowo wiążąc się z Udinese Calcio. Przez lata w Italii zaliczył on także występy dla Empoli czy w końcu Interu Mediolan, jednak najwięcej czasu, aż osiem lat, spędził jako gracz Napoli. To właśnie w okresie, gdy reprezentował barwy "Azzurrich", podjął on ważną życiową decyzję.

Piotr Zieliński zdobył włoskie obywatelstwo. Oto, co musiał zrobić

Już w 2021 roku "Corriere del Mezzogiorno", dziennik wydawany w Neapolu, informował, że "Zielu" zaczął starać się o włoskie obywatelstwo, czego wyrazem było m.in. podejście do egzaminu językowego. Jak w swym oficjalnym serwisie podaje MSW Włoch, każdy kandydat (w standardowym trybie) musi w tym przypadku wykazać się znajomością języka na poziomie minimum B1.

Dróg do wydania stosownych dokumentów jest kilka - ta, która dotyczyła Zielińskiego związana była oczywiście z jego długotrwałym zamieszkaniem na Półwyspie Apenińskim. Jako obywatelowi UE futboliście wystarczyły cztery lata zarejestrowanej obecności w kraju, by spełnić odpowiedni wymóg.

Wszelkie formalności zostały dopięte dokładnie 6 października 2023 roku, o czym informował wówczas portal Rai News. W tym ważnym momencie pomocnikowi towarzyszył prawnik Nicola Leone, a nad całą stroną urzędową pieczę trzymał prefekt Claudio Palomba. To jednak nie wszystko.

Pod koniec grudnia 2023 r. dokumentacja została uroczyście przekazana Zielińskiemu przez Nicolę Pirozziego, burmistrza Giugliano in Campania, a więc miejscowości, w której osiedlił się reprezentant Polski.

"Nie ukrywam, wzruszyłem się. To był zaszczyt przekazać włoskie obywatelstwo mieszkańcowi Giugliano, który napawa nas dumą" - napisał Pirozzi na Facebooku. "Dalej mistrzu, od tej chwili jesteś oficjalnie obywatelem Włoch, a Giugliano zawsze będzie Twoim domem" - dodał.

Piotr Zieliński chce wrócić do Polski po zakończeniu kariery

Italia z pewnością zawsze będzie mieć wyjątkowe miejsce w sercu Piotra Zielińskiego, natomiast ten po zakończeniu kariery chciałby powrócić do kraju swego urodzenia. "Jest plan, żeby się wybudować w Polsce, mieszkać na stałe w Polsce, a przy tym mieć swoje nieruchomości we Włoszech" - mówił w listopadzie 2024 r. w rozmowie z Mateuszem Borkiem, którą zaprezentowano na "Kanale Sportowym".

To jednak raczej pieśń nieco odleglejszej przyszłości, a teraz "Zielu" będzie się skupiać na walce o kolejne najwyższe laury w calcio - już w barwach Interu.

Piotr Zieliński Marco Canoniero/Shutterstock East News

Piotr Zieliński JOSE SALGUEIRO AFP

Piotr Zieliński Beata Zawadzka/East News East News

DJB: W Europie zaczyna brakować klasowych napastników. Co jest przyczyną? WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO