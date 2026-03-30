Pilny komunikat ze Szwecji. Defensywne problemy selekcjonera. Jest potwierdzenie

Maciej Brzeziński

Już niespełna dwie doby dzielą nas do finału baraży o piłkarskie mistrzostwa świata 2026. W Solnej dojdzie do starcia Szwecja - Polska. Tymczasem gospodarze mają kolejne problemy. Piłkarska centrala w poniedziałkowy poranek wydała pilny komunikat.

Eric Smith kontuzjowany. Na pewno nie zagra z Polską
Polacy i Szwedzi marzą o wyjeździe na piłkarskie mistrzostwa świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Obie reprezentacje są już o krok od tego celu, a we wtorkowy wieczór zmierzą się ze sobą o przepustkę na imprezę czterolecia.

Komunikat prosto ze Szwecji. Kadrowy problem naszych rywali

Tymczasem Szwedzi borykają się z kłopotami zdrowotnymi. W poniedziałkowy poranek Svenska Fotbollförbundet (Szwedzki Związek Piłki Nożnej) wydał pilny komunikat.

Eric Smith jest zmuszony opuścić reprezentację na dzień przed finałem baraży przeciwko Polsce z powodu kontuzji
czytamy.

29-latek doznał kontuzji na treningu i lekarze stwierdzili, że nie będzie w stanie zagrać z Polską. - W poniedziałek wróci do swojego klubu FC St. Pauli, aby rozpocząć tam rehabilitację - dodano w informacji prasowej.

Wcześniej zgrupowanie reprezentacji Szwecji opuścił obrońca Isak Hien. W jego miejsce selekcjoner Graham Potter powołał Victora Erikssona.

Mecz Szwecja - Polska odbędzie się we wtorek (31 marca) o godz. 20:45. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w Interii Sport.

Zobacz również:

Jan Urban / Oskar Pietuszewski i Jakub Moder
Trzech reprezentantów na gorącym krześle. Urban musi przekazać złe wieści

Marcin Komenda: Cała drużyna zasłużyła na MVP, ale ze względu na urodziny wyróżniłem AleksaPolsat Sport

