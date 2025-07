Pilny komunikat z PZPN. Zdecydowano ws. reprezentacji Polski, "ważny krok"

To, co fanów interesuje obecnie najbardziej, to kwestia przyszłego selekcjonera reprezentacji Polski. Od połowy czerwca biało-czerwoni są bez trenera po tym, jak rezygnację złożył Michał Probierz. Tradycyjnie już karuzela z nazwiskami jest bardzo bogata i co kilka dni wypadają z niej kolejni kandydaci. A czasu do kolejnych meczów kadry pozostaje coraz mniej.