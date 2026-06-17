Tegoroczne mistrzostwa świata są wydarzeniem wyjątkowym w skali całej historii mundialów. Po raz pierwszy organizowanie turnieju wzięły na swoje barki aż trzy państwa - USA, Meksyk oraz Kanada. W 2026 roku na mundialu debiutuje również nowy format zakładający udział aż 48 drużyn. To daje nam finalnie rekordowe 104 spotkania światowego czempionatu.

Po raz pierwszy od 2014 roku na mistrzostwach świata zabrakło reprezentacji Polski. "Biało-czerwoni" zajęli drugie miejsce w swojej grupie eliminacyjnej i o awans musieli walczyć w barażach. Półfinał z Albanią zakończył się wygraną 2:1. Znacznie gorzej poszło jednak w finale, zakończonym porażką 2:3 ze Szwedami.

Na mundialu nie brakuje jednak polskich akcentów. Nie chodzi jednak tylko o zawodników z polskich klubów oraz Szymona Marciniaka, jego zespół sędziowski oraz sędziego VAR Tomasza Kwiatkowskiego. W kuluarach pojawili się również przedstawiciele polskiej federacji.

Delegacja PZPN na szczycie FIFA. Wachowski wysłał jasny komunikat

Pierwsze doniesienia o obecności polskiej delegacji pojawiły się przy okazji meczu otwarcia pomiędzy Meksykiem i Republiką Południowej Afryki. Komentator TVP Sport Maciej Iwański obwieścił wówczas, że na mundial polecieli prezes PZPN Cezary Kulesza oraz Sekretarz Generalny Łukasz Wachowski.

Drugi z wymienionych działaczy podzielił się wrażeniami ze spotkania z szefem światowej federacji Giannim Infantino, które odbyło się podczas szczytu FIFA w USA. Wachowski zdradził przy okazji, że Polska stara się o organizację Kongresu FIFA w 2029 roku.

- Na szczycie FIFA w USA porozmawiałem z Giannim Infantino. Zabiegamy o organizację w Polsce Kongresu FIFA w 2029 roku. Poza tym omówiliśmy też zbliżające się Mistrzostwa Świata Kobiet U-20. Prezydent FIFA mówił, że jest spokojny o ten mundial, bo Polska i PZPN to dla niego zaufani partnerzy. Działamy - obwieścił Łukasz Wachowski na portalu "X".

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Jak opisuje Wachowski, jednym z tematów szczytu są plany wprowadzenia w życie kompletnie nowych rozgrywek - mistrzostw świata U-15. - A na samym szczycie omówiliśmy wartościowe tematy: program FIFA Forward, cyfryzację piłki we współpracy z DAZN i - to wielu może zaciekawić - debiut Mistrzostw Świata w kategorii U-15. Idziemy do przodu, ciekawe lata przed nami - dodał Wachowski.

Wspomniane przez Wachowskiego mistrzostwa świata kobiet do lat 20 odbędą się w naszym kraju w dniach 5-27 września. Mecze turnieju zostaną rozegrane w czterech miastach - Bielsku-Białej, Katowicach, Sosnowcu oraz Łodzi, gdzie na stadionie ŁKS-u zaplanowano wielki finał. Polki w fazie grupowej zagrają z Argentyną, Meksykiem oraz Beninem.

Łukasz Wachowski i Cezary Kulesza ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Gianni Infantino Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP AFP





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