Pilne wieści z Turcji ws. polskiego piłkarza. Wielki zwrot. Tego jednak nie będzie

Już jakiś czas temu oficjalnie zakończył się sezon klubowy 2025/2026. Mimo to zawodników reprezentacji Polski czekało jeszcze majowo-czerwcowe zgrupowanie, podczas którego towarzysko zmierzyli się z Ukrainą (0:2) oraz Nigerią (2:2). Wśród graczy, którzy otrzymali powołanie od Jana Urbana znalazł się Kacper Kozłowski. Pomocnik nie spisał się najlepiej w starciu z przedstawicielem Afryki i poprzez zagranie ręką sprokurował rzut karny.

Mimo to cały sezon może on uznać za całkiem udany. W tureckim Gaziantepie w 34 meczach zdobył sześć goli, a do tego dołożył sześć asyst. Pomocnik był jedną z najjaśniejszych postaci całej ekipy, dzięki czemu znalazł się na celowniku kilku zespołów z góry ligowej tabeli.

Jego sytuację zdawały się monitorować również ekipy spoza Turcji, a jedną z największych marek miał być przedstawiciel LaLiga - Valencia. Co więcej, tureckie media przekonywały, że hiszpański klub jest gotowy zapłacić wymaganą kwotę. Z czasem jednak pojawiły się nieco inne informacje.

To nie było prawdą. Turecki dziennikarz przekazuje. "Niestety"

Te przekazał Ali Budak, turecki dziennikarz. Jego zdaniem, wieści o zainteresowaniu Valencii usługami 22-latka były nieprawdziwe. Jak przekazuje, na pozyskanie wycenianego na sześć milionów piłkarza jest wielu chętnych, lecz w tym gronie nie ma hiszpańskiego klubu.

- Niestety, doniesienia o zainteresowaniu Valencii Kacprem Kozłowskim nie są prawdziwe. Nie ma w tym żadnego związku, ani bliskiego, ani dalekiego. Jest wielu chętnych, ale Valencii wśród nich nie ma - czytamy we wpisie.

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Wiele wskazuje, że dla Gaziantepu będzie to ostatnia okazja, by jakkolwiek zarobić na polskim piłkarzu, gdyż jego obecna umowa z ekipą obowiązuje do końca czerwca 2027.

Kacper Kozłowski Igor Jakubowski/REPORTER East News

Kacper Kozłowski Adsiz Gunebakan AFP

Kacper Kozłowski (w środku) Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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