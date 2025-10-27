Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pilne wieści z Anglii. Rozstrzygnęła się przyszłość Matty'ego Casha. Już nie ma odwrotu

Bartłomiej Wrzesiński

Matty Cash ma za sobą świetny występ w meczu z Manchesterem City okraszony zwycięskim golem. Defensor Aston Villi od dłuższego czasu utrzymuje świetną formę, a niedzielny mecz tylko to potwierdził. Zasługi reprezentanta Polski doceniają również działacze klubu z Birmingham. Nie minęła nawet doba od zwycięstwa nad "Citizens", gdy z Anglii dotarł pilny komunikat dotyczący przyszłości Casha. Wszelkie spekulacje w ten sposób zostały rozwiane.

Matty Cash
Matty CashPhoto by MANJIT NAROTRA / ProSportsImages / DPPI via AFPAFP

Ta jesień jest wyjątkowo udana dla Matty'ego Casha. Boczny defensor najpierw na stałe wrócił do reprezentacji Polski. I to w wielkim stylu. Piłkarz z Premier League strzelił po jednym golu w eliminacyjnych starciach z Holandią oraz Finlandią, odpłacając się Janowi Urbanowi za zaufanie w najlepszy możliwy sposób.

Cash na udanych występach w koszulce reprezentacji Polski nie poprzestał. Zawodnik Aston Villi od początku sezonu imponuje kibicom swoją dobrą formą. Na pozytywne recenzje wpływu nie miała nawet pomyłka w meczu pucharowym, która kosztowała jego zespół odpadnięcie z rozgrywek Carabao Cup.

Cash regularnie gra w Premier League oraz rozgrywkach Ligi Europy. Swojego pierwszego gola w tym sezonie strzelił 21 września w zremisowanym 1:1 starciu ligowym z Sunderlandem. Na kolejne trafienie reprezentant Polski musiał czekać do ostatniej niedzieli. Ale co to był za gol i jakie skutki przyniósł.

    Nagły komunikat ws. Matty'ego Casha. Wszelkie przypuszczenia zostały rozwiane

    W niedzielnym spotkaniu w ramach dziewiątej kolejki Premier League Aston Villa sprawiła dużą sensację. Zespół prowadzony przez Unaia Emery'ego na swoim obiekcie pokonał postrzegany za faworyta Manchester City, jeden z zespołów rokrocznie stawianych w gronie ścisłych kandydatów do mistrzowskiego tytułu. Nawet wtedy, gdy forma sportowa nie do końca odpowiada oczekiwaniom.

    Bohaterem zespołu z Birmingham okazał się Cash. W 19. minucie Emiliano Buendia posłał dokładne podanie do niepilnowanego przed polem karnym reprezentanta Polski. Ten z łatwością wyminął rozpaczliwie interweniującego Bernardo Silvę i mocnym uderzeniem z lewej nogi zaskoczył Gianluigiego Donnarummę. Po chwili nastąpiło to, co doskonale znamy - "golfowa cieszynka" oraz Polak otoczony przez uradowanych kolegów z zespołu.

    To zwycięstwo sprawiło, że Aston Villa znajduje się obecnie na ósmej pozycji w tabeli Premier League. Po zakończeniu spotkania Casha nachwalić nie mógł się jego trener. Emery w rozmowie z BBC skomplementował postawę naszego kadrowicza. - To była piękna akcja, nad którą pracowaliśmy na treningu. Nie zakładaliśmy, że uderzać będzie właśnie on, ale wynikło z tego coś wyjątkowego. Ma bardzo dobry strzał - stwierdził Hiszpan.

    Poniedziałek potwierdził to, o czym media donosiły już kilka dni wcześniej. Aston Villa oficjalnie ogłosiła przedłużenie kontraktu z Cashem. Nowa umowa reprezentanta Polski będzie obowiązywała do 2029 roku.

    Jest to z pewnością wyróżnienie dla zawodnika, który do Birmingham trafił w 2020 roku z Nottingham Forest. A biorąc pod uwagę świetny występ w rozegranym dzień wcześniej spotkaniu, wprost można mówić o nagrodzie za poprowadzenie zespołu do nieoczekiwanego zwycięstwa.

    Matty Cash
    Matty CashAndy BuchananAFP
    Matty Cash w meczu Ligi Mistrzów z PSG
    Matty Cash w meczu Ligi Mistrzów z PSGManjit Narotra / ProSportsImages / DPPI via AFPAFP
    Polski piłkarz w białej koszulce z orłem i numerem 2, uśmiechnięty, biegnący po murawie podczas meczu piłkarskiego, drugi zawodnik widoczny jest w tle.
    Matty Cash w meczu Holandia - PolskaGrzegorz Wajda/REPORTER East News

