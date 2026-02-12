Pilna wiadomość dla kadry. 42 dni przed barażami. Licznik wyzerowany

Poprzedni gol Krzysztofa Piątka padł 24 listopada 2025 roku. Polak wpisał się wówczas na listę strzelców w spotkaniu z Al-Ittihad. Miało to miejsce w azjatyckiej Lidze Mistrzów.

Potem zaczął się snajperski impas, który niepokoił polskich kibiców z każdym tygodniem coraz bardziej. Niemoc została przełamana 42 dni przed pierwszym barażem o mundial. Piątek trafił do siatki w meczu 1/8 finału Pucharu Króla.

Krzysztof Piątek przerwał fatalną passę. Polak pojawił się na murawie w roli dublera i przypieczętował triumf

30-letni napastnik ustalił wynik konfrontacji Al-Duhail z Al-Waab. Gospodarze prowadzili do przerwy jedną bramką. Gola z rzutu karnego zdobył Adil Boulbina.

Piątek rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Został wpuszczony do gry zaraz po zmianie stron. Swojego momentu doczekał się dopiero w 86. minucie.

Reprezentacyjny snajper wygrał pojedynek fizyczny w defensorem rywali w okolicy 16. metra. Następnie uderzył półwolejem i po chwili cieszył się z bramki. W ten sposób fatalna passa dobiegła końca.

Piątek trafił na Półwysep Arabski latem zeszłego roku. W 24 potyczkach zdobył w sumie 11 bramek i zaliczył trzy asysty.

Skuteczność cieszy w perspektywie finałowej fazy batalii o mundial. W pierwszym barażu zmierzymy się 26 marca z Albanią na PGE Narodowym. Jeśli konfrontacja zakończy się dla nas pomyślnie, pięć dni później - już bezpośrednio o awans- zagramy w gościnie ze zwycięzcą spotkania Ukraina - Szwecja.

Krzysztof Piątek Piotr Dziurman/REPORTER Reporter

Krzysztof Piątek Marcin Golba AFP

