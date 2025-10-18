Partner merytoryczny: Eleven Sports

Piłkarze chcieli zwolnienia Brzęczka z kadry. Brutalna ocena. "Nieprofesjonalne"

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Start Jerzego Brzęczka na stanowisku selekcjonera kadry do lat 21 jest wręcz fenomenalny. Biało-czerwoni wygrali wszystkie mecze w eliminacjach do mistrzostw Europy i nie stracili jeszcze żadnej bramki. Szkoleniowiec zbiera za to zasłużone pochwały i zdanie o nim się zmienia. Roman Kosecki postanowił wrócić do wydarzeń sprzed kilku lat i zwolnienia Brzęczka z dorosłej kadry. Ostro ocenił ówczesne zachowanie piłkarzy reprezentacji.

Jerzy Brzęczek
Jerzy BrzęczekEmilia Krawczyk/REPORTEREast News

Niewielu mogło się spodziewać, że reprezentacja Polski do lat 21 w tak świetny sposób rozpocznie eliminacje do mistrzostw Europy. Podopieczni Jerzego Brzęczka, który stosunkowo niedawno objął tę kadrę, wygrali wszystkie cztery spotkania i z kompletem dwunastu punktów przewodzą w grupie E i wyprzedzają faworytów do awansu, a więc Włochów. Z tą ekipą zmierzą się już w listopadzie. Warty uwagi jest również bilans bramkowy Polaków.

Biało-czerwoni zdobyli aż piętnaście bramek, z czego aż sześć w ostatnim spotkaniu przeciwko Szwecji. Przy tym nie stracili żadnej i jak łatwo policzyć, ich bilans bramkowy to plus piętnaście trafień. Zwłaszcza po ogłoszeniu, że Brzęczek będzie selekcjonerem kadry U-21 nie przewidywano, że w ofensywie drużyna będzie radziła sobie aż tak dobrze. Tym samym wielu ekspertów i kibiców zmienia zdanie o szkoleniowcu.

    Brzęczek zwolniony przez piłkarzy? Roman Kosecki ostro o zachowaniu kadrowiczów

    Większość fanów zapamiętała Brzęczka jako trenera, pod wodzą którego zespoły nie grają efektownie. Taka teza utarła się przede wszystkim po przygodzie trenera z dorosłą reprezentacją, z której został zwolniony w dość kontrowersyjnych okolicznościach. Do tych wydarzeń wrócili Jakub i Roman Koseccy w programie "Kosa na Kosę". "Brzęczek robi robotę. Po tym jak został potraktowany w pierwszej reprezentacji. Pozbyli się go w dosyć nieładny sposób. Dostał zaufanie i w kadrze U-21 pokazuje, że zna się na tym" - stwierdził Jakub Kosecki.

      Starszy z rodu zauważył jednak, że to Zbigniew Boniek podjął decyzję o zwolnieniu Brzęczka i to na byłym prezesie PZPN spoczywa odpowiedzialność za tę decyzję. Wrócił również do zachowania piłkarzy reprezentacji Polski, którzy ewidentnie nie stanęli murem za swoim selekcjonerem, a wręcz przeciwnie.

      "Chyba też nie do końca profesjonalnie zachowała się drużyna, bo paru chłopców wybrało się zwolnić trenera, co jest według mnie nieprofesjonalne. Tak samo okazało się, że później chcieli zwalniać kolejnych trenerów" - zauważył były piłkarz reprezentacji Polski, odnosząc się do sytuacji związanych i z Czesławem Michniewiczem i Michałem Probierzem. Obaj trenerzy odeszli po głośnych zamieszaniach w drużynie.

      Roman Kosecki mocno o zwolnieniu Jerzego Brzęczka. "Według mnie to jest nieprofesjonalne". WIDEOPolsat SportPolsat Sport
      Mężczyzna w okularach i koszuli z krótkim rękawem na trybunach stadionu, w tle rozmyci kibice i elementy stadionu sportowego.
      Jerzy BrzęczekMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
      Jerzy Brzęczek
      Jerzy BrzęczekMARCEL TER BALS / Orange Pictures / DPPI via AFPAFP

