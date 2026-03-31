Piłkarz Barcelony skreślony przed meczem Szwecji z Polską. To już oficjalne
Zgodnie z decyzją Jana Urbana w finale baraży mistrzostw świata 2026 na pewno nie zagrają Bartosz Mrozek i Arkadiusz Pyrka. Kadrę na wtorkowe spotkanie musiał zgłosić również Graham Potter. Znamy już dwa nazwiska, z których zrezygnował selekcjoner reprezentacji Szwecji.
Arkadiusz Pyrka i Bartosz Mrozek - tych dwóch zawodników spotkanie ze Szwecją obejrzy z trybun. Taką decyzję podjął Jan Urban. Selekcjoner uznał, że w awaryjnej sytuacji spośród bramkarzy może postawić na Bartłomieja Drągowskiego lub Mateusza Kochalskiego. W kadrze meczowej zabrakło również miejsca dla zawodnika FC St. Pauli. W finale baraży trener bardziej ufa chociażby doświadczonemu Bartoszowi Bereszyńskiemu.
Swoje decyzje musiał również podjąć Graham Potter. Około południa dowiedzieliśmy się, jakich zawodników skreślił selekcjoner naszych rywali.
Jest decyzja Pottera. Zabrakło miejsca dla kolegi Lewandowskiego
Na oficjalnej stronie UEFA ukazała się kadra meczowa Szwedów. Nie ma w niej Hermana Johanssona. 28-letni zawodnik FC Dallas rozegrał pełne 90 minut w półfinałowym meczu z Ukrainą (3:1) na prawym wahadle. Wszystko wskazywało na to, że jest "pewniakiem" do wyjściowej jedenastki na mecz z Polską. Być może zabrakło go z powodu choroby lub urazu.
Drugim "nieszczęśliwcem" został Roony Bardghji. 20-latek to wschodząca gwiazda Barcelony. W tym sezonie czasami zastępował zmęczonego Lamine'a Yamala. Łącznie rozegrał 22 spotkania. To przełożyło się na dwa gole i cztery asysty.
I jednocześnie nie wystarczyło, aby Graham Potter zaufał mu na tyle, żeby znaleźć się w kadrze meczowej.
- To będzie trudny mecz i trudno wskazać faworyta. To będzie inny mecz z innym planem taktycznym. W starciu z Ukrainą zrobiliśmy wiele dobrych rzeczy i wykonaliśmy krok naprzód. Możemy poprawić się jeszcze bardziej, ale musimy mieć szacunek do Polski, która jest wymagającym przeciwnikiem. Jesteśmy o jedno zwycięstwo od awansu na mundial, co jest spełnieniem marzeń - zapowiada Anglik, cytowany przez szwedzkie media.
Kadra Szwecji na mecz z Polską:
Bramkarze:
- Noel Törnqvist
- Melker Ellborg
- Kristoffer Nordfeldt
Obrońcy:
- Gustaf Lagerbielke
- Victor Lindelöf
- Victor Eriksson
- Gabriel Gudmundsson
- Daniel Svensson
- Carl Starfelt
Pomocnicy:
- Lucas Bergvall
- Elliot Stroud
- Gustav Lundgren
- Jesper Karlström
- Yasin Ayari
- Mattias Svanberg
- Hugo Larsson
- Taha Ali
- Besfort Zeneli
Napastnicy:
- Williot Swedberg
- Gustaf Nilsson
- Benjamin Nygren
- Anthony Elanga
- Viktor Gyökeres