Piłkarz Barcelony skreślony przed meczem Szwecji z Polską. To już oficjalne

Michał Chmielewski

Zgodnie z decyzją Jana Urbana w finale baraży mistrzostw świata 2026 na pewno nie zagrają Bartosz Mrozek i Arkadiusz Pyrka. Kadrę na wtorkowe spotkanie musiał zgłosić również Graham Potter. Znamy już dwa nazwiska, z których zrezygnował selekcjoner reprezentacji Szwecji.

Roony BardghjiDAISUKE NakashimaEast News

Arkadiusz Pyrka i Bartosz Mrozek - tych dwóch zawodników spotkanie ze Szwecją obejrzy z trybun. Taką decyzję podjął Jan Urban. Selekcjoner uznał, że w awaryjnej sytuacji spośród bramkarzy może postawić na Bartłomieja Drągowskiego lub Mateusza Kochalskiego. W kadrze meczowej zabrakło również miejsca dla zawodnika FC St. Pauli. W finale baraży trener bardziej ufa chociażby doświadczonemu Bartoszowi Bereszyńskiemu.

Swoje decyzje musiał również podjąć Graham Potter. Około południa dowiedzieliśmy się, jakich zawodników skreślił selekcjoner naszych rywali.

Ukraina - Szwecja. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Jest decyzja Pottera. Zabrakło miejsca dla kolegi Lewandowskiego

Na oficjalnej stronie UEFA ukazała się kadra meczowa Szwedów. Nie ma w niej Hermana Johanssona. 28-letni zawodnik FC Dallas rozegrał pełne 90 minut w półfinałowym meczu z Ukrainą (3:1) na prawym wahadle. Wszystko wskazywało na to, że jest "pewniakiem" do wyjściowej jedenastki na mecz z Polską. Być może zabrakło go z powodu choroby lub urazu.

Drugim "nieszczęśliwcem" został Roony Bardghji. 20-latek to wschodząca gwiazda Barcelony. W tym sezonie czasami zastępował zmęczonego Lamine'a Yamala. Łącznie rozegrał 22 spotkania. To przełożyło się na dwa gole i cztery asysty.

I jednocześnie nie wystarczyło, aby Graham Potter zaufał mu na tyle, żeby znaleźć się w kadrze meczowej.

Zobacz również:

Piłkarze reprezentacji Polski
Reprezentacja

Nie do wiary, jak zachowali się polscy kibice. Oto co zrobili Szwedom

Paweł Nowak
Paweł Nowak

- To będzie trudny mecz i trudno wskazać faworyta. To będzie inny mecz z innym planem taktycznym. W starciu z Ukrainą zrobiliśmy wiele dobrych rzeczy i wykonaliśmy krok naprzód. Możemy poprawić się jeszcze bardziej, ale musimy mieć szacunek do Polski, która jest wymagającym przeciwnikiem. Jesteśmy o jedno zwycięstwo od awansu na mundial, co jest spełnieniem marzeń - zapowiada Anglik, cytowany przez szwedzkie media.

Kadra Szwecji na mecz z Polską:

Bramkarze:

  • Noel Törnqvist
  • Melker Ellborg
  • Kristoffer Nordfeldt

Obrońcy:

  • Gustaf Lagerbielke
  • Victor Lindelöf
  • Victor Eriksson
  • Gabriel Gudmundsson
  • Daniel Svensson
  • Carl Starfelt

Pomocnicy:

  • Lucas Bergvall
  • Elliot Stroud
  • Gustav Lundgren
  • Jesper Karlström
  • Yasin Ayari
  • Mattias Svanberg
  • Hugo Larsson
  • Taha Ali
  • Besfort Zeneli

Napastnicy:

  • Williot Swedberg
  • Gustaf Nilsson
  • Benjamin Nygren
  • Anthony Elanga
  • Viktor Gyökeres

Początek o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Zobacz również:

Wojciech Szczęsny dokonał tego jako jedyny, Bartłomiej Drągowski próbował
Reprezentacja

Przypomnieli wyczyn Szczęsnego i się zaczęło. Nie dali rady

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Piłkarz w stroju FC Barcelony z rękami na głowie wyraża silne emocje podczas meczu, a w rozmytym tle widoczny jest inny zawodnik na boisku.
Roony BardghjiBurak AkbulutAFP
mężczyzna w średnim wieku z krótkimi, jasnobrązowymi włosami opiera głowę na dłoni i patrzy zamyślony w bok; w tle rozmazane logo i napisy typowe dla konferencji prasowej
Graham PotterFREDRIK SANDBERGAFP
Moya Radomka Radom - Sokół & Hagric Mogilno. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

