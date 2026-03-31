Piłkarz Barcelony skreślony przed meczem Szwecji z Polską. To już oficjalne

Swoje decyzje musiał również podjąć Graham Potter. Około południa dowiedzieliśmy się, jakich zawodników skreślił selekcjoner naszych rywali.

Jest decyzja Pottera. Zabrakło miejsca dla kolegi Lewandowskiego

Na oficjalnej stronie UEFA ukazała się kadra meczowa Szwedów. Nie ma w niej Hermana Johanssona. 28-letni zawodnik FC Dallas rozegrał pełne 90 minut w półfinałowym meczu z Ukrainą (3:1) na prawym wahadle. Wszystko wskazywało na to, że jest "pewniakiem" do wyjściowej jedenastki na mecz z Polską. Być może zabrakło go z powodu choroby lub urazu.

Drugim "nieszczęśliwcem" został Roony Bardghji. 20-latek to wschodząca gwiazda Barcelony. W tym sezonie czasami zastępował zmęczonego Lamine'a Yamala. Łącznie rozegrał 22 spotkania. To przełożyło się na dwa gole i cztery asysty.

I jednocześnie nie wystarczyło, aby Graham Potter zaufał mu na tyle, żeby znaleźć się w kadrze meczowej.

- To będzie trudny mecz i trudno wskazać faworyta. To będzie inny mecz z innym planem taktycznym. W starciu z Ukrainą zrobiliśmy wiele dobrych rzeczy i wykonaliśmy krok naprzód. Możemy poprawić się jeszcze bardziej, ale musimy mieć szacunek do Polski, która jest wymagającym przeciwnikiem. Jesteśmy o jedno zwycięstwo od awansu na mundial, co jest spełnieniem marzeń - zapowiada Anglik, cytowany przez szwedzkie media.

Kadra Szwecji na mecz z Polską:

Bramkarze:

Noel Törnqvist

Melker Ellborg

Kristoffer Nordfeldt

Obrońcy:

Gustaf Lagerbielke

Victor Lindelöf

Victor Eriksson

Gabriel Gudmundsson

Daniel Svensson

Carl Starfelt

Pomocnicy:

Lucas Bergvall

Elliot Stroud

Gustav Lundgren

Jesper Karlström

Yasin Ayari

Mattias Svanberg

Hugo Larsson

Taha Ali

Besfort Zeneli

Napastnicy:

Williot Swedberg

Gustaf Nilsson

Benjamin Nygren

Anthony Elanga

Viktor Gyökeres

Roony Bardghji

Graham Potter

