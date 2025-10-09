Pietuszewski zareagował na brak powołania. To powiedział po decyzji Urbana

Jan Urban - po całkiem udanym wrześniowym zgrupowaniu, podczas którego jego podopieczni zremisowali 1:1 z Holandią i wzięli rewanż na Finlandii, pokonując ją 3:1 - stanął przed kolejnym arcyważnym zadaniem.

Reprezentacja Polski już niebawem, bo 12 października, rozegra kolejne starcie w ramach el. MŚ, tym razem przeciwko Litwie w Kownie, co postanowiono poprzedzić również sparingiem z Nową Zelandią. Selekcjoner rozesłał powołania na te dwie potyczki na początku bieżącego miesiąca i... o paru decyzjach było tu bardzo głośno.

Uwagę przykuły m.in. powroty dawno niewidzianych w szeregach "Biało-Czerwonych" graczy - Kacpra Kozłowskiego i Michała Skórasia. Najwięcej dyskusji wzbudził jednak fakt brak zaproszenia na zgrupowanie Oskara Pietuszewskiego, 17-letniej gwiazdy Jagiellonii Białystok, choć Urban miał mocno rozważać taki ruch.

Pietuszewski zareagował na decyzję Urbana. Ta wypowiedź może się spodobać trenerowi

Jak na brak powołania zareagował sam Pietuszewski? Sporo wyjaśnił vlog na kanale "Łączy Nas Piłka" pochodzący ze zgrupowania kadry U-21 - bo akurat sternik tej ekipy, Jerzy Brzęczek, uznał, że skrzydłowy będzie dla niego niezbędny podczas kolejnych zmagań w ramach kwalifikacji młodzieżowego Euro.

"Media zawsze piszą swoje, wypada się z tej lodówki. To że powołanie do pierwszej reprezentacji nie przyszło w tej przerwie na kadrę traktuję tylko i wyłącznie jako motywację, żeby powołanie przyszło za miesiąc" - orzekł nastolatek we wspominanym materiale, którego fragment zamieścił na portalu X Samuel Szczygielski.

Nie odbierałem tego, że „o Jezu, musi to powołanie przyjść”. Spokojnie, nie przyszło, a ja odbieram to jako motywację

Piłkarze Urbana walczą o mundial, Pietuszewski i reszta młodzieżowców chce awansować na Euro

W listopadzie seniorska drużyna narodowa zmierzy się jeszcze z Holandią oraz Maltą - po tych dwóch potyczkach będziemy już pewni co do tego, czy "Orły" wywalczą bezpośredni awans na mundial, wezmą udział w barażach czy - w najgorszym przypadku - nie pojadą na czempionat.

Pietuszewski i jego kompani z zespołu U-21 tymczasem muszą się skupić na walce o występ na ME - a mecze z Czarnogórą (10 października) i Szwecją (14 października) mogą ich wydatnie przybliżyć do osiągnięcia celu...

