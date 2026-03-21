Pietuszewski zaproszony przez Urbana. To nie wszystko. Nagły komunikat Polaka

Jan Urban pytania o Oskara Pietuszewskiego dostawał już od poprzedniego zgrupowania. Wówczas bowiem 17-latek błyszczał w barwach Jagiellonii Białystok i robił to nie tylko w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, ale także na europejskich boiskach w rywalizacji o punkty w Lidze Konferencji Europy.

W listopadzie Urbanowi udawało się w pewnym sensie zbywać pytania, zrzucając to na karb braku doświadczenia. Po tym, co wydarzyło się zimą stało się jasne, że presja na selekcjonerze może jedynie wzrosnąć. Pietuszewski zmienił bowiem barwy i przeniósł się do FC Porto.

Pierwsze powołanie dla Pietuszewskiego. Jest komunikat Porto

Co więcej w ekipie "Smoków" spisuje się wybornie, rozkochał w sobie kibiców i sprawił, że powołanie do dorosłej reprezentacji Polski stało się właściwie formalnością. Mimo tego trwało oczekiwanie na to, jaką decyzję podejmie Jan Urban oraz jego asystenci. Ostatecznie Pietuszewski powołanie dostał.

Ledwie dwie godziny po oficjalnym ogłoszeniu przez Polski Związek Piłki Nożnej pojawił się komunikat w mediach społecznościowych FC Porto z udziałem Oskara. - Cześć Polacy, Ola Portistas, cieszę się z mojego pierwszego powołania na reprezentację Polski i widzimy się na stadionie - powiedział krótko nastolatek.

Oprócz Pietuszewskiego z Porto na zgrupowanie reprezentacji Polski polecą oczywiście także: Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Biało-Czerwoni w marcu rozegrają dwa mecze. Pewne jest, że 26 marca w Warszawie w półfinale barażów zmierzą się z Albanią, a później zagrają finał lub mecz towarzyski.

Rozwiń

Oskar Pietuszewski został zaprezentowany w FC Porto

Pietuszewski może już zadebiutować w FC Porto

Oskar Pietuszewski ma już trzy gole w Portugalii. Za chwilę Jagiellonia może mieć dodatkowe dwa miliony euro

