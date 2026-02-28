Pietuszewski zapisał się w historii, w Portugalii huczy. Wszystko po jego występie

Paweł Nowak

Bardzo dobrze w piątkowy wieczór spisało się FC Porto. Ekipa Francesco Farioliego pokonała Aroucę 3:1, a swój wkład w taki wynik miał Oskar Pietuszewski. Młody skrzydłowy strzelił swojego pierwszego gola w barach portugalskiego giganta i zanotował bardzo dobry mecz. O jego występie rozpisują się już tamtejsze media. Do tego kilka słów powiedział wspomniany już szkoleniowiec zespołu.

Piłkarz w biało-niebieskim stroju biegnie z piłką po murawie podczas meczu, w tle widoczny sędzia i rozmazana publiczność.
Oskar PietuszewskiZUMA/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Bardzo dobrze w tym sezonie radzi sobie FC Porto. Zespół Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego jest liderem ligowych zmagań, weźmie udział w półfinale Pucharu Portugalii oraz zawalczy w 1/8 finału Ligi Europy. W piątek popularne "Smoki" musiały udowodnić swoją wartość i zdobyć ważne trzy punkty w starciu z Aroucą.

Finalnie po zaciętym meczu drużyna Francesco Farioliego wygrała 3:1 po zdobyciu dwóch decydujących bramek w doliczonym czasie gry. Cały mecz rozegrali nasi defensorzy, natomiast 17-latek spędził na boisku nieco ponad godzinę. Co ciekawe, skrzydłowy zdołał zanotować pierwsze w barwach Porto trafienie.

To padło już w 13. sekundzie meczu, dzięki czemu stał się strzelcem najszybszego gola na obiekcie Estadio do Dragao. Swoim występem wzbudził spore zainteresowanie medialne. Tamtejsze media wprost rozpisują się o występie młodzieżowego reprezentanta Polski, a szczególną uwagę zwracają na jedną rzecz - błyskawiczne trafienie.

    - Precyzyjne trafienie Oskara Pietuszewskiego zostało potwierdzone analizą VAR. Polski skrzydłowy strzelił najszybszego gola dla niebiesko-białych na nowym Estadio do Dragao - napisała "A Bola".

    - Szybszy niż prędkość światła. Historyczny gol Pietuszewskiego, który trafił po 13 sekundach od rozpoczęcia meczu z Aroucą - uzupełnia zerozero.pt.

    - Pietuszewski w 13. sekundzie strzelił najszybszego gola w historii występów Porto na Estadio do Dragao. 17-latek stał się też najmłodszym zdobywcą bramki dla Porto. W poprzednim meczu Polak asystował Froholdtowi, a teraz Duńczyk się odwdzięczył - dodaje O Jogo.

    Farioli jasno o Pietuszewskim. "Wiemy już"

    O zawodniku po meczu wypowiedział się także sam Farioli. Przyznał, że w trakcie spotkania było kilka sytuacji, w których mógł podjąć inną, lepszą decyzję. Co więcej, wskazuje on, że Porto jest zespołem, który bardzo często stawia na młodych zawodników.

      - To zawodnik, który naprawdę lubi grać jeden na jednego i wiemy już, że potrafi zarówno dobrze, jak i źle stracić piłkę. Były dwie lub trzy sytuacje, w których inna decyzja mogłaby pozwolić nam utrzymać się przy piłce, ale prawda jest taka, że jeśli się nie mylę, jesteśmy drużyną w Portugalii, która wystawiła najwięcej zawodników poniżej 21 roku życia - tłumaczył.

      Następny mecz FC Porto rozegra już we wtorek 3 marca. Będzie to spotkanie ze Sportingiem w ramach półfinału Taca de Portugal. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:45.

      Piłkarz w niebiesko-białym stroju unosi koszulkę z nazwiskiem BORJA SAINZ i numerem 17, na tle stadionu podczas meczu piłkarskiego.
      Oskar PietuszewskiMIGUEL RIOPAAFP
      Piłkarz w stroju klubowym FC Porto z numerem 3 wykonuje gesty rozkładając ręce, wyraz twarzy sugeruje zdziwienie lub niezadowolenie, w tle rozmyta publiczność i zielone barwy stadionu.
      Jan BednarekMATTHIEU MIRVILLEAFP
      Piłkarz w stroju biało-niebieskim prowadzi piłkę po zielonej murawie stadionu podczas meczu piłki nożnej, na trybunach widoczni widzowie.
      Jakub KiwiorZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
      Gol Oskara Pietuszewskiego już w pierwszej minucie dla FC Porto! WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

