Pietuszewski zapisał się w historii, w Portugalii huczy. Wszystko po jego występie

Bardzo dobrze w tym sezonie radzi sobie FC Porto. Zespół Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego jest liderem ligowych zmagań, weźmie udział w półfinale Pucharu Portugalii oraz zawalczy w 1/8 finału Ligi Europy. W piątek popularne "Smoki" musiały udowodnić swoją wartość i zdobyć ważne trzy punkty w starciu z Aroucą.

To padło już w 13. sekundzie meczu, dzięki czemu stał się strzelcem najszybszego gola na obiekcie Estadio do Dragao. Swoim występem wzbudził spore zainteresowanie medialne. Tamtejsze media wprost rozpisują się o występie młodzieżowego reprezentanta Polski, a szczególną uwagę zwracają na jedną rzecz - błyskawiczne trafienie.

- Precyzyjne trafienie Oskara Pietuszewskiego zostało potwierdzone analizą VAR. Polski skrzydłowy strzelił najszybszego gola dla niebiesko-białych na nowym Estadio do Dragao - napisała "A Bola".

- Szybszy niż prędkość światła. Historyczny gol Pietuszewskiego, który trafił po 13 sekundach od rozpoczęcia meczu z Aroucą - uzupełnia zerozero.pt.

- Pietuszewski w 13. sekundzie strzelił najszybszego gola w historii występów Porto na Estadio do Dragao. 17-latek stał się też najmłodszym zdobywcą bramki dla Porto. W poprzednim meczu Polak asystował Froholdtowi, a teraz Duńczyk się odwdzięczył - dodaje O Jogo.

Farioli jasno o Pietuszewskim. "Wiemy już"

O zawodniku po meczu wypowiedział się także sam Farioli. Przyznał, że w trakcie spotkania było kilka sytuacji, w których mógł podjąć inną, lepszą decyzję. Co więcej, wskazuje on, że Porto jest zespołem, który bardzo często stawia na młodych zawodników.

- To zawodnik, który naprawdę lubi grać jeden na jednego i wiemy już, że potrafi zarówno dobrze, jak i źle stracić piłkę. Były dwie lub trzy sytuacje, w których inna decyzja mogłaby pozwolić nam utrzymać się przy piłce, ale prawda jest taka, że jeśli się nie mylę, jesteśmy drużyną w Portugalii, która wystawiła najwięcej zawodników poniżej 21 roku życia - tłumaczył.

Następny mecz FC Porto rozegra już we wtorek 3 marca. Będzie to spotkanie ze Sportingiem w ramach półfinału Taca de Portugal. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:45.

Oskar Pietuszewski MIGUEL RIOPA AFP

Jan Bednarek MATTHIEU MIRVILLE AFP

Jakub Kiwior ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Gol Oskara Pietuszewskiego już w pierwszej minucie dla FC Porto! WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports