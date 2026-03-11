Pietuszewski z golem, a teraz taka nowina. Błyskawiczna reakcja polskiego klubu
Oskar Pietuszewski ma za sobą bardzo dobry występ w hicie ligi portugalskiej pomiędzy Benfiką Lizbona, a FC Porto. O Polaku mówi praktycznie cały świat. Tymczasem 17-latek został nagrodzony za swoją świetną postawę. Można śmiało rzec, że zdeklasował rywali.
Oskar Pietuszewski coraz lepiej spisuje się w barwach FC Porto. 17-latek w niedzielę zachwycił świat golem w ligowym hicie przeciwko Benfice Lizbona. Pod koniec pierwszej połowy wychowanek Jagiellonii Białystok ścigał się z Nicolasem Otamendim. Obaj znaleźli się w polu karnym i wówczas Polak cudownym zwodem ograł argentyńskiego mistrza świata, po czym huknął z lewej nogi i strzelił bramkę przepięknej urody.
Młody Polak spędził na boisku 64. minuty. Portal "A Bola" przyznał mu ocenę "7" w dziesięciostopniowej skali. - "Co za gol. Polak ograł Otamendiego i oddał strzał nie do obrony. Czysta magia 17-latka z Polski, który wyprowadził Porto na prowadzenie 2:0" - podkreślili Portugalczycy. Ostatecznie mecz Benfica - FC Porto zakończył się remisem 2:2.
Znów głośno o Pietuszewskim. Jest oficjalny komunikat ligi
Dla Pietuszewskiego był to dopiero ósmy mecz w barwach "Smoków", w którym strzelił drugiego gola. Ma na swoim koncie też dwie asysty.
W środowy wieczór oficjalna strona ligi portugalskiej poinformowała, że Oskar Pietuszewski został nagrodzony przez fanów tytułem piłkarza tygodnia. - Świetny występ w klasuku nie pozostał niezauważony - napisano. Z zamieszczonej grafiki wynika, że 17-latek otrzymał aż 58 procent głosów.
Na ten komunikat błyskawicznie zareagowała m.in. Jagiellonia Białystok, która udostępniła go w swoich mediach społecznościowych.