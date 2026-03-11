Pietuszewski z golem, a teraz taka nowina. Błyskawiczna reakcja polskiego klubu

Maciej Brzeziński

Oskar Pietuszewski ma za sobą bardzo dobry występ w hicie ligi portugalskiej pomiędzy Benfiką Lizbona, a FC Porto. O Polaku mówi praktycznie cały świat. Tymczasem 17-latek został nagrodzony za swoją świetną postawę. Można śmiało rzec, że zdeklasował rywali.

Oskar Pietuszewski doceniony przed kibiców. Portugalczycy przekazali informacje
Oskar Pietuszewski doceniony przed kibiców. Portugalczycy przekazali informacjeBRUNO DE CARVALHOAFP

Oskar Pietuszewski coraz lepiej spisuje się w barwach FC Porto. 17-latek w niedzielę zachwycił świat golem w ligowym hicie przeciwko Benfice Lizbona. Pod koniec pierwszej połowy wychowanek Jagiellonii Białystok ścigał się z Nicolasem Otamendim. Obaj znaleźli się w polu karnym i wówczas Polak cudownym zwodem ograł argentyńskiego mistrza świata, po czym huknął z lewej nogi i strzelił bramkę przepięknej urody.

Młody Polak spędził na boisku 64. minuty. Portal "A Bola" przyznał mu ocenę "7" w dziesięciostopniowej skali. - "Co za gol. Polak ograł Otamendiego i oddał strzał nie do obrony. Czysta magia 17-latka z Polski, który wyprowadził Porto na prowadzenie 2:0" - podkreślili Portugalczycy. Ostatecznie mecz Benfica - FC Porto zakończył się remisem 2:2.

    Znów głośno o Pietuszewskim. Jest oficjalny komunikat ligi

    Dla Pietuszewskiego był to dopiero ósmy mecz w barwach "Smoków", w którym strzelił drugiego gola. Ma na swoim koncie też dwie asysty.

    W środowy wieczór oficjalna strona ligi portugalskiej poinformowała, że Oskar Pietuszewski został nagrodzony przez fanów tytułem piłkarza tygodnia. - Świetny występ w klasuku nie pozostał niezauważony - napisano. Z zamieszczonej grafiki wynika, że 17-latek otrzymał aż 58 procent głosów.

    Na ten komunikat błyskawicznie zareagowała m.in. Jagiellonia Białystok, która udostępniła go w swoich mediach społecznościowych.

    Młody mężczyzna w niebieskiej sportowej kurtce z herbem klubu FC Porto, stojący na tle rozmytego stadionu, z lekko otwartymi ustami i skupionym wyrazem twarzy.
    Oskar Pietuszewski z golem w meczu z BenfikąBRUNO DE CARVALHOAFP
    Młody piłkarz w stroju klubowym niebiesko-białym z piłką w ręku na tle rozmytych kibiców na stadionie sportowym.
    Oskar PietuszewskiMIGUEL RIOPAAFP
    Piłkarz w niebiesko-białym stroju prowadzi piłkę przy linii bocznej boiska podczas meczu piłkarskiego, a w tle widoczni są sędziowie i osoby z drużyny przy linii bocznej.
    Oskar PietuszewskiMIGUEL RIOPAAFP
    Oliwier Zych: Naszą bazą jest dobra defensywa i mam nadzieję, że to podtrzymamyPolsat Sport

