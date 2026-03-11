Młody Polak spędził na boisku 64. minuty. Portal "A Bola" przyznał mu ocenę "7" w dziesięciostopniowej skali. - "Co za gol. Polak ograł Otamendiego i oddał strzał nie do obrony. Czysta magia 17-latka z Polski, który wyprowadził Porto na prowadzenie 2:0" - podkreślili Portugalczycy. Ostatecznie mecz Benfica - FC Porto zakończył się remisem 2:2.

Znów głośno o Pietuszewskim. Jest oficjalny komunikat ligi

Dla Pietuszewskiego był to dopiero ósmy mecz w barwach "Smoków", w którym strzelił drugiego gola. Ma na swoim koncie też dwie asysty.

W środowy wieczór oficjalna strona ligi portugalskiej poinformowała, że Oskar Pietuszewski został nagrodzony przez fanów tytułem piłkarza tygodnia. - Świetny występ w klasuku nie pozostał niezauważony - napisano. Z zamieszczonej grafiki wynika, że 17-latek otrzymał aż 58 procent głosów.

Na ten komunikat błyskawicznie zareagowała m.in. Jagiellonia Białystok, która udostępniła go w swoich mediach społecznościowych.

