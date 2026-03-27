Pietuszewski wyróżniony. Zachwycił Europę, do tego takie słowa na koniec

Początek 2026 roku jest przełomowy dla Oskara Pietuszewskiego. Niedawno wychowanek Jagiellonii Białystok zamienił macierzysty klub na FC Porto, a już ma na koncie po trzy bramki oraz asysty w lidze portugalskiej. Dodatkowo spełniło się jedno z marzeń pomocnika, które dotyczyło seniorskiej reprezentacji Polski. Nastolatek został powołany przez Jana Urbana na baraże o tegoroczne mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie.

Co prawda starcie z Albanią utalentowany zawodnik rozpoczął na ławce rezerwowych, ale selekcjoner "Biało-Czerwonych" szybko postanowił skorzystać z jego usług. Oskar Pietuszewski na murawie pojawił się tuż po przerwie. I od razu ciążyła na nim ogromna presja, ponieważ w momencie wejścia nastolatka na boisko, miejscowi przegrywali z Albanią 0:1. Pomocnik dał jednak radę i choć nie strzelił bramki, to imponował zaangażowaniem oraz niewidocznymi na pierwszy rzut oka detalami.

O Pietuszewskim głośno poza Polską. Nastolatek zaimponował na PGE Narodowym

Właśnie na nich skupił się popularny na platformie X profil "Rising Stars XI". Traktuje on przede wszystkim o piłkarzach, którzy w przyszłości mogą stać się supergwiazdami futbolu. Tuż po ostatnim gwizdku na PGE Narodowym osobnego wpisu doczekał się właśnie wychowanek Jagiellonii. "5/6 wygranych pojedynków, 100% udanych odbiorów, cztery kontakty z piłką w polu karnym przeciwnika, cztery podania w pole karne przeciwnika, trzy przejęte piłki, jedna stworzona szansa" - napisał autor.

Najpiękniejsze dla Polaków było jednak podsumowanie przytoczonych wyżej statystyk. "Prawdziwy diament" - zakończono wpis, który w momencie pisania tego artykułu zobaczyło już ponad 35 tysięcy internautów. W komentarzach panuje niedowierzanie, że zawodnik ma tylko siedemnaście lat. "Warto mieć na niego oko", "Niesamowity mecz", "Złote dziecko" - czytamy w opiniach użytkowników platformy X.

Czy tym występem Oskar Pietuszewski zasłużył sobie na pierwszą jedenastkę w Sztokholmie? Przekonamy się o tym we wtorek od godziny 20:45. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Oskar Pietuszewski Piotr Matusewicz AFP

Oskar Pietuszewski w meczu Polska - Albania Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Oskar Pietuszewski w debiucie w reprezentacji Polski Leszek Szymański PAP

