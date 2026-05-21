Pietuszewski "wybrany", Portugalczycy oficjalnie ogłosili. Wystarczyło pół sezonu

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W sobotę oficjalnie zakończył się sezon 2025/2026 Ligi Portugal. Mistrzami zostało "polskie" FC Porto z Janem Bednarkiem, Jakubem Kiwiorem i Oskarem Pietuszewskim w składzie. Każdy z nich miał spory wkład w osiągnięty wynik, a szczególnie wyróżniony został ostatni z nich. Skrzydłowy został nominowany do nagrody Golden Boy (dla młodych zawodników). 18-latek znalazł się w wąskim dziewięcioosobowym składzie, a do tego potrzebował zaledwie... pół sezonu.

Piłka nożna: Oskar Pietuszewski nominowany do nagrody Golden Boy
Oskar PietuszewskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

Zimą 2026 roku Oskar Pietuszewski zamienił Jagiellonię Białystok na portugalskiego giganta - FC Porto. W ten sposób stał się trzecim Polakiem grającym w ekipie Francesco Farioliego, bowiem przed sezonem do "Smoków" dołączył Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Obaj od samego początku kampanii pełnili kluczową funkcję w linii defensywnej.

Zobacz również:

Vinicius Junior
La Liga

Vinicius po rozmowach z Realem. Wyjechał z Madrytu, nie było nawet pożegnania. Już nie zagra

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

Do nich w drugiej połowie sezonu dołączył również 18-latek, lecz ten siał postrach w ekipach rywali na skrzydle. Finalnie sezon 2025/2026 w Porto zakończył z 18 spotkaniami na koncie, a w nich zdołał strzelić trzy gole oraz zanotować cztery asysty, a zespół wygrał mistrzostwo kraju, a zmagania zakończył z aż 88 punktami na koncie.

W sobotę w ostatnim meczu tych rozgrywek (rozgrywane są jeszcze baraże o utrzymanie) świeżo upieczeni mistrzowie wygrali 1:0 z Santa Clarą. Niedługo po zakończeniu zmagań nadszedł czas podsumowań, a Liga Portugal zaczęła ogłaszać nominacje do nagród indywidualnych.

W czwartek pojawili się kandydaci do nagrody Golden Boy (najlepszy zawodnik do lat 21). A tam nie zabrakło polskiego akcentu.

Pietuszewski nominowany, wystarczyło mu pół sezonu. Są nazwiska

- Jesteśmy przepełnieni talentem. Oto nominowani przez Liga Portugal do nagrody Golden Boy - czytamy w komunikacie. W gronie dziewięciu wyróżnionych graczy znalazł się właśnie wspomniany Oskar Pietuszewski. Poza nim na liście znaleźli się również Victor Froholdt (FC Porto), Rodrigo Mora (FC Porto), William Gomes (FC Porto), Martim Fernandes (FC Porto), Joao Simoes (Sporting CP), Geovany Quenda (Sporting CP), Gianluca Prestianni (SL Benfica) oraz Bastien Meupiyou (FC Alverca).

Zobacz również:

Lukas Podolski, prezydent Zabrza
Ekstraklasa

Stało się. Podolski przejął Górnika. A potem odpowiedział ws. zakończenia kariery

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

Aktualna umowa Pietuszewskiego z klubem obowiązuje do stycznia 2029 roku. Wydaje się jednak, że po osiągnięciu przez niego pełnoletności zostanie renegocjowana i przedłużona na kolejne lata.

Zobacz również:

Thiago Silva odchodzi z FC Porto. Janowi Bednarkowi i Jakubowi Kiwiorowi ubył jeden z rywali do gry w pierwszym składzie
Piłka nożna

Wstrząs w FC Porto, defensor zdecydowany na odejście. Polacy na to czekali

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
młody mężczyzna w sportowej kurtce w barwach klubu FC Porto stoi na tle pustych, niebieskich trybun i patrzy w bok
Oskar PietuszewskiRodrigo Moreira / NurPhoto AFP
piłkarz w niebiesko-białej koszulce FC Porto biegnący podczas meczu, z wyraźną koncentracją na twarzy, z opaską na prawym nadgarstku
Oskar PietuszewskiAction Plus/ShutterstockEast News
piłkarz w niebiesko-białym stroju ślizga się na kolanach po murawie, szeroko rozkładając ręce, wyrażając radość z zdobytej bramki
Oskar PietuszewskiBRUNO DE CARVALHOAFP


Afimico Pululu - najlepsze akcje z Ligi Konferencji. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja