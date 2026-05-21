Pietuszewski "wybrany", Portugalczycy oficjalnie ogłosili. Wystarczyło pół sezonu

Zimą 2026 roku Oskar Pietuszewski zamienił Jagiellonię Białystok na portugalskiego giganta - FC Porto. W ten sposób stał się trzecim Polakiem grającym w ekipie Francesco Farioliego, bowiem przed sezonem do "Smoków" dołączył Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Obaj od samego początku kampanii pełnili kluczową funkcję w linii defensywnej.

Do nich w drugiej połowie sezonu dołączył również 18-latek, lecz ten siał postrach w ekipach rywali na skrzydle. Finalnie sezon 2025/2026 w Porto zakończył z 18 spotkaniami na koncie, a w nich zdołał strzelić trzy gole oraz zanotować cztery asysty, a zespół wygrał mistrzostwo kraju, a zmagania zakończył z aż 88 punktami na koncie.

W sobotę w ostatnim meczu tych rozgrywek (rozgrywane są jeszcze baraże o utrzymanie) świeżo upieczeni mistrzowie wygrali 1:0 z Santa Clarą. Niedługo po zakończeniu zmagań nadszedł czas podsumowań, a Liga Portugal zaczęła ogłaszać nominacje do nagród indywidualnych.

W czwartek pojawili się kandydaci do nagrody Golden Boy (najlepszy zawodnik do lat 21). A tam nie zabrakło polskiego akcentu.

Pietuszewski nominowany, wystarczyło mu pół sezonu. Są nazwiska

- Jesteśmy przepełnieni talentem. Oto nominowani przez Liga Portugal do nagrody Golden Boy - czytamy w komunikacie. W gronie dziewięciu wyróżnionych graczy znalazł się właśnie wspomniany Oskar Pietuszewski. Poza nim na liście znaleźli się również Victor Froholdt (FC Porto), Rodrigo Mora (FC Porto), William Gomes (FC Porto), Martim Fernandes (FC Porto), Joao Simoes (Sporting CP), Geovany Quenda (Sporting CP), Gianluca Prestianni (SL Benfica) oraz Bastien Meupiyou (FC Alverca).

Aktualna umowa Pietuszewskiego z klubem obowiązuje do stycznia 2029 roku. Wydaje się jednak, że po osiągnięciu przez niego pełnoletności zostanie renegocjowana i przedłużona na kolejne lata.

Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski

Oskar Pietuszewski





